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台南市環保局慶新年　同步舉辦培養土「黑金」大放送

▲台南市環保局長謝世傑與王家貞、蔡旺詮、蔡筱薇議員及議員代表、諸多里長等一起動手示範以培養土栽植小盆裁。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市環保局長謝世傑與王家貞、蔡旺詮、蔡筱薇議員及議員代表、諸多里長等一起動手示範以培養土栽植小盆裁。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

植栽綠美化，環境更加分，台南市環保局8日上午在東區藏金閣及23個區清潔隊同步舉辦「資源回收5倍兌換培養土—黑金大放送」活動，一大早藏金閣廣場就出現排隊兌換人龍，不到11時現場的培養土即兌領一空，環保局立即改發兌換券因應，除資收物兌換外，環保局也開放農民、機關團體等申請大量培養土，自行前往城西廚餘高速發酵廠載運。

黑金大放送的「黑金」為城西廚餘高速發酵廠產製之堆肥，現已著手申請雜項肥料登記證。大放送當天藏金閣場地同步舉辦堆肥命名活動，在場人士都覺得新鮮，煞費心思幫忙想新名字，寫好名字者，立刻又獲贈一包培養土。現場也播放影片介紹廚餘高速發酵廠運作、開放申請自行載運、栽植成果等。

▲台南市環保局長謝世傑與王家貞、蔡旺詮、蔡筱薇議員及議員代表、諸多里長等一起動手示範以培養土栽植小盆裁。（圖／記者林悅攝，下同）

環保局長謝世傑表示，廚餘轉化成有機堆肥，是循環經濟的最佳體現，環保局曾將廚餘堆肥提供給城西發展協會種植西瓜，產出的西瓜果實碩大、甜美，嚐過的人都對其口感、甜度大為稱許。今後會不定期舉辦黑金廚餘堆肥大放送，歡迎踴躍收集回收物來兌換，垃圾減量、環境美化，一舉多得。

▲台南市環保局長謝世傑與王家貞、蔡旺詮、蔡筱薇議員及議員代表、諸多里長等一起動手示範以培養土栽植小盆裁。（圖／記者林悅攝，下同）

城西發展協會理事長陳國忠分享用廚餘堆肥栽植的心得，他表示環保局的堆肥品質真的很讚，社區公園花草植栽等幾乎都用環保局的堆肥，土壤改善、植物生長良好，更重要的是又省錢，還可以種出香甜大西瓜。隨後謝世傑局長與王家貞、蔡旺詮、蔡筱薇議員及其代表、諸多里長等一起動手示範以培養土栽植小盆裁。

▲台南市環保局長謝世傑與王家貞、蔡旺詮、蔡筱薇議員及議員代表、諸多里長等一起動手示範以培養土栽植小盆裁。（圖／記者林悅攝，下同）

環保局表示，未於當天完成領取培養土且持有兌換券者，8即日起至2月11日星期五前的上班時間，都可以到藏金閣或環保局23個區清潔隊憑券領取培養土，為避免撲空建議先電話詢問現場培養土數量。2月12日星期六為藏金閣拍賣日，當天上午也可前去領取。另外，2月25日星期五及3月25日星期五， 23個清潔隊同步辦理黑金大放送活動，歡迎踴躍參加。

▲台南市環保局長謝世傑與王家貞、蔡旺詮、蔡筱薇議員及議員代表、諸多里長等一起動手示範以培養土栽植小盆裁。（圖／記者林悅攝，下同）

傳統製作廚餘堆肥60天才能完成，廚餘高速發酵廠10天即大功告成。一年約產出720公噸堆肥，環保局積極地與大眾分享此一成果。除針對一般市民朋友舉辦大放送活動外，臺南市農民、非營利團體、社區、里、機關學校等若需要大量、散裝的培養土，可以函文提出申請，通過後即可自行至指定地點載運。

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