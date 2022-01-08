奈及利亞驚爆大屠殺！武裝分子血洗9村莊3日　逾百平民慘遭射殺燒死

To make this point more elaborate admist military offensive; there are 14LGAs in Zamfara, atleast every LGA has 3 Senior Bandit leaders or more each of them can have between 100-300 men, this aside smaller groups which are mostly young Fulani possession arms usually kidnapping https://t.co/B7soyzhN6V pic.twitter.com/0ufK9aqRto — Yusuf Anka (@ankaboy) January 7, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

西非國家奈及利亞4日至6日連續爆發多起攻擊事件，武裝分子襲擊了北部贊法拉州（Zamfara），導致逾百位平民死亡，多處房屋被毀。外媒稱，這是當地近年來傷亡最慘重的襲擊之一，而當局目前正在積極尋找屍體和搜捕嫌犯。

綜合外媒報導，大批武裝人員在4日晚間，騎機車來到贊法拉州的安卡（Anka）和布庫尤姆（Bukkuyum），入侵9個村莊並對手無寸鐵的平民開槍，還放火焚毀了他們的房屋。這一連串的暴力活動一直持續至6日清晨才結束，並導致逾百人喪命，多人流離失所。

▲贊法拉州長所帶領的政府正在追捕襲擊者。（圖／翻攝自Facebook／Governor Bello Matawalle）

報導稱，這些攻擊事件應是當地的被視為土匪的武裝幫派所發動的，這些土匪利用奈及利亞農村安全保障低下的弱點，經常在國內的西北部和中部地區實施大規模殺戮、綁架和性暴力活動；如果最終的死亡人數真的高達100多人，那這將會是奈及利亞近年來傷亡最慘重的襲擊之一。

安卡鎮的居民阿里尤（Aliyu Anka）表示，武裝分子肆意屠殺20歲以上的成人，導致許多人的屍體在混亂中被丟失，「有些人的屍體在大火中被燒毀，因此我們只能埋葬一部分的人，並且持續尋找其他屍體」。

贊法拉州政府證實了這一系列的襲擊事件，但當局指出，他們還在確認更多與襲擊相關的細節，而他們也部署了一架軍用飛機和安全部隊，全力追捕這些據信是黑幫成員的襲擊者。

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