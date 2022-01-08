2022年財運最旺4天！最快1月11日要來了　選對錢包顏色發大財

▲2022年財運最旺4天，選對錢包顏色發大財。（圖／免費圖庫pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

全世界喜迎2022年，許多人會想著新年新氣象，除了立下今年的目標外，也會把身邊的日用品汰舊換新，日本媒體「All About」就透過古代信仰，分析換新錢包的相關運勢，其中最快1月11日就是與財運相關的大吉之日。

日本媒體All About報導，九星是中國古代流傳至今的民間信仰，分別是一白水星、二黑土星、三碧木星、四綠木星、五黃土星、六白金星、七赤金星、八白土星、九紫火星，而2022年則是「五黃土星」之年，象徵破壞與創造。

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九星又與五行（金木水火土）理論相關，由於土金有相生關係，若重點想要儲蓄，錢包可選擇棕色或米色，若想在事業上賺大錢，可以選擇綠色錢包，若想全面性增加財富，可以選擇黑色錢包，若想衝刺事業地位，則是選擇紫色系的錢包。

至於適合換新錢包的日子，主要有1月11日、3月14、22、26日共4天。報導中解釋，1月11日為「天赦日」與「一粒萬倍日」重疊之日，天赦日代表眾神赦免一切，可以驅除兇險，是曆法中最幸運的日子，「一粒萬倍日」意指稻子結出一萬倍穀粒，屬於財運大吉之日

3月22日除了是天赦日與一粒萬倍日重疊之日外，還有寅之日加持，意指就算這一天有花錢（破財），失去的財富也會很快賺回來。3月14日及3月26日則是一粒萬倍日及寅之日的重疊之日，在財運方面也是好的日子。

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