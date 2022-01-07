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社會 社會焦點 保障人權

才休息就出事！槽車駕駛身體不適拒送醫　警車面前硬開撞護欄翻覆

記者黃孟珍／苗栗報導

1輛從雲林載著飛灰要到桃園的槽車，行駛台61線北上101公里處時，洪姓駕駛（29歲）疑似身體不適暫停在內側車道，民眾擔心危險遂通知警方及救護車到場；但洪男表示自己不需送醫，便繼續往前開；不料才開不到3公里，在警車面前竟自撞護欄翻車，經救護人員協助脫困後，洪男還是拒絕就醫，警方將釐清原因。

▲洪男疑身體不適還硬開台61線，結果就在警車面前自撞護欄翻車。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲洪男疑身體不適還硬開台61線，結果就在警車面前自撞護欄翻車。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，7日上午7時許接獲通報，稱在台61線北上101公里處，有槽車停在內側車道，且駕駛身上有嘔吐物，疑似身體不適在休息；就在警消抵達時，洪姓駕駛堅稱自己沒事且拒絕送醫，隨即開車加速離去；警方為避免意外發生，便與救護車一同跟隨在槽車後方戒備。

▲洪男脫困後自顧打電話，還是不願讓救護人員送醫 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲洪男脫困後自顧打電話，還是不願讓救護人員送醫救治 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

不料，就在洪男行駛至北上98公里時，槽車突然失控衝向護欄，一陣煙霧瀰漫後又往左撞上中央護欄，接著又彈回右側護欄，最後翻覆在車道上；洪男一度受困車內，所幸救護員趕緊下車協助脫困，所幸並無嚴重外傷，但令人不解的是，洪男脫困後自顧打電話，還是不願就醫，警方也將釐清為何洪男執意開車的原因。

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