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快訊／侯友宜：即日起拍照、唱歌　「不分室內外」務必戴口罩

記者楊蕓／新北報導

Omicron入侵桃園本土社區，桃機群聚案衍生了歌友會以及保全4名新增確診案例，新北市長侯友宜7日上午召開防疫應變會議，呼籲市民即日起無論拍照、唱歌及無法保持距離的場合，務必戴口罩，另外，除防疫計程車司機、防疫旅館第一線人員全面接種第三劑加強劑疫苗，已符合接種第三劑疫苗的市民也應趕緊接種。

▲▼侯友宜召開防疫應變會議。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

▲侯友宜召開防疫應變會議。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

侯友宜表示，新北市和桃園是界接城市，新北市一定要戒慎恐懼，有備才能無患。他在此呼籲即日起，市民朋友無論拍照、唱歌時，或是在無法保持距離的場合，不分室內室外，請務必戴上口罩，進出任何場所，也ㄧ定要落實實名制，勤洗手、量體溫，把個人防疫做好。

侯友宜表示，防患未然，新北市全力提高醫療收治及廣篩量能，全面待命，防堵疫情。部分篩檢站將於周末加開篩檢時間，市民朋友只要有疑慮，都可以前往篩檢。

侯友宜強調，要控制疫情，最重要是將病毒阻絕於境外，對於高風險國家名單以及是不是需要重新檢討入境相關規定， 他也再次呼籲中央請一併列入思考。

另外，新北市針對防疫計程車司機、防疫旅館第一線人員，已經要求全面接種第三劑加強劑疫苗。侯友宜呼籲，已經符合接種第三劑資格的市民朋友，趕緊接種加強劑，才能夠為自己爭取足夠的保護力。這場戰役不能等閒視之，我們大家共同努力，將疫情控制住，才能迎來令人安心的農曆春節。

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