快訊／高雄開第一槍！醫院加嚴管制8大措施曝　明起暫緩老人健檢

▲部Omicron本土疫情風險遽增，位於中壢區龍岡天幕球場社區採檢站，醫護人員在場待命中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

因應當前北部Omicron本土疫情風險遽增，指揮官陳其邁市長6日召集專家小組決議全面提升高雄市防疫醫療整備，並啟動第一波醫院加嚴管制措施，包含1/8起全面暫緩老人健檢，探病每日固定1時段且最多2訪客，以及陪病者以1名為限等。

高雄市衛生局表示，目前高雄負壓隔離病房111間，佔床率未達50％，專責病房現已開設170房，目前佔床率未達10％，並籌設「隔離專用」防疫旅館約200房，已落實區隔「居家檢疫」與「居家隔離」對象風險管理。

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▲▼高雄啟動第一波醫院加嚴管制8大措施曝！明起暫緩老人健檢。（圖／高雄市衛生局提供）

陳其邁也宣布針對醫院相關加嚴管制措施如下：

1.高雄市111年度老人健檢自明（1/8）起全面暫緩實施。非必要之一般體檢及到院勞工健康檢查等常規體檢服務建議暫停，若有特殊情形者專案申請。

2.除特殊或慢性病房外，應避免不必要的探病，探病時段為每日固定1時段，每名住院病人限每次至多2名訪客；陪病者以1名為限，陪病者未完整接種2劑疫苗滿14天者，應自費採檢PCR或抗原快篩(含家用快篩)。

3.民眾到醫院進行呼吸道相關之侵入性門診手術，應出具手術日前3天內PCR檢測陰性證明。

4.12家指定隔離醫院之高風險單位人員（如急診、加護病房及直接照護確診或疑似病患之工作人員），應完成COVID-19第三劑疫苗接種。

5.醫事人員於各類醫事（療）機構間之支援，已接種3劑之COVID-19疫苗，應檢附佐證資料(如：COVID-19疫苗接種紀錄卡)逕於醫事人員報備支援系統辦理線上申請，如未接種第3劑者，每月應加做COVID-19 之抗原檢驗或核酸檢驗至少一次。

6.落實查核入院民眾之量體溫、TOCC或讀卡雲端藥歷之就醫紀錄及COVID-19疫苗接種紀錄，應加強特別宣導必要感控措施。

7.限制醫院門診區、公共區域飲水機及文具使用，並落實定時清消、間隔座位等感控措施。

8.設有美食街醫院應加強管理，落實實聯制、使用隔板、手部衛生、人流管制等相關防疫措施。

▲▼高雄啟動第一波醫院加嚴管制8大措施曝！明起暫緩老人健檢。（圖／高雄市衛生局提供）

因應Omicron疫情來勢洶洶，人口跨縣市移動風險極高，陳其邁特別提醒民眾落實個人衛生防護，除了恪遵戴口罩、勤洗手、維持安全距離以外，更要儘速接種疫苗、務必打好打滿，除必要醫療需求外，避免頻繁進出醫院，儘量以視訊或電話方式替代實地探視，各醫療院所應遵循加強管制措施，嚴陣以待全力防範疫情侵入。