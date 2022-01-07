便當驚見「老鼠肉」！他嚇得不敢吃　老饕卻大讚：賺到了

▲這塊「老鼠肉」讓男子嚇得不敢吃。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

實習記者林郁婷／綜合報導

便當店是忙碌的民眾用餐的好選擇，不僅價格公道，菜色也豐富多樣。不過有一名網友表示，他上班中午休息時間月用餐，發現便當裡有一塊肉的形狀類似老鼠肉，口感奇怪還有一股腥味，讓他嚇得不敢再吃，卻有老饕看了直呼原PO根本賺到了。

一名男網友在「爆廢公社公開版」貼出一張照片，只見一個被吃了一半的便當裡，除了有白飯和配菜蘿蔔、筍子外，米飯上還有一塊滷過的肉，長相奇特像是老鼠肉。他還貼出一張和朋友的對話截圖，寫到那塊肉吃起來稠稠的，還有股腥味，「勞工中午的希望——老鼠肉便當」，讓他吃了一口就受不了，最後全部倒掉。

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照片一出引發熱議，不少紛紛猜測到底是什麼肉「真的是老鼠？」有些人認為是魚肉，「秋刀啦，不然就是乾煎鯖魚自助餐…常常有」、「應該是鯖魚吧，便當常常有的菜色啊」、「這看起來像魚肉，會不會是琵琶鼠魚的肉」。

隨後有老饕解答，表示這不是真的老鼠肉，「俗稱老鼠肉不是真的老鼠肉啦」、「老鼠肉是好物啊，在豬大腿的某塊肉，適合滷，小小一塊而已」、「很補的肉」、「老鼠肉一斤450元不便宜」、「我家附近一家卦包店每週五都有幾份這種肉可以賣，很好吃的限量美食」。

其實俗稱的老鼠肉，指的是位於豬後腿內部一塊軟嫩的肉，又叫豬腱肉，肉質軟嫩還是無油脂的瘦肉，每隻豬身上只有2塊。