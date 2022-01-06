竟然不是「吃飯飯～」　網友最受不了疊字超常見！一出惹眾怒

▲很多人都受不了疊字。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

讓人翻白眼的人類行為中，「疊字」絕對是其中之一，除了小朋友，或是對小孩、寵物說話之外，很多人看到成年人疊字都受不了。就有網友在臉書《爆廢公社公開版》發起討論，「最受不了的疊字？」意外的是，最多網友提到的並不是「吃飯飯」、「餓餓」這種詞，反而在日常生活中，不少人也會用到！

一位男網友貼文，發起討論「最受不了的疊字？」並在文中寫下他的答案「哦哦哦～」就有人直呼，一系列「情侶肉麻疊字」都無法接受，「就要想想我，就要抱抱我」、「買飯飯給妳吃吃」、「我的寶貝貝，你要不要吃飯飯」、「餓餓、渴渴」、「鼻鼻～親親、抱抱」、「麵麵燙燙，幫我呼呼」、「鼻鼻餵人家吃飯飯！燙燙要吹吹！」

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▲網友最受不了的，竟然是超常見的「嗯嗯！」（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

意外的是，「情侶肉麻系列」並不是第一名，網友們最受不了的，反而是很多人都會用的「各種語助詞」，尤其以「嗯嗯」為最大宗，「喔喔、嗯嗯、啊啊」、「嗯！嗯！是欲棒賽呢」、「嗷嗷三小啦」、「啊啊喔喔嗯嗯，幹嘛啊？你是看A片還是大便啦」、「喔喔、恩恩，超級討厭，只回一個更討厭」、「嗚嗚嗚嗚嗚嗚，他X的你是火車膩？一直嗚嗚嗚嗚嗚嗚！」

其他人也紛紛留言，「全部都無法接受」、「不可以好好說話嗎」、「別說疊字，一個『喔』我就不想回了」、「都受不了，對象小孩子除外」、「寶寶，每次聽到都很想說寶哩去死」、「私私私私私私私，他X的我以為我在跟蛇聊天，一直私私私私私，私X小」、「大概就愛愛大家不會討厭。」