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社會 社會焦點 保障人權

欠繳上千筆國道通行費、罰鍰40萬　桃園男5筆土地遭查封拍賣

▲法務部執行署桃園分署1月4日舉行聯合拍賣會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲法務部執行署桃園分署1月4日舉行聯合拍賣會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子積欠國道ETC通行費、停車罰鍰與酒駕違規罰鍰近40萬元屢催均未繳納，法務部執行署桃園分署查封其名下5筆土地，1月4日在聯合拍賣會上順利拍出其名下住宅旁空地，得款116萬餘元；另鄭姓男子則積欠80餘筆共計4萬餘元交通罰鍰拒繳，執行署在上月底查扣其停放桃園區公有停車格之轎車，鄭男擔心愛車被拍賣，翌日主動繳清欠款，也展現桃園分署落實公權力之決心。

法務部行政執行署桃園分署指出，李姓男子自2018年度起多次未繳納國道ETC通行費與路邊停車費與罰單，累計超過1千餘筆共計積欠36萬餘元，因違規情節重大，桃園分署經主管單位行文後多次去函催繳均置之不理也未繳納，隨即查封其名下5筆位於桃園區5筆住宅區內土地。

▲法務部執行署桃園分署1月4日舉行聯合拍賣會，順利以116萬餘元拍出李姓男子位於桃園區住宅旁空地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲法務部執行署桃園分署1月4日舉行聯合拍賣會，順利以116萬餘元拍出李姓男子位於桃園區住宅旁空地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於李男仍未依約提出清償計畫，分署執行查扣存款與薪資未果，遂進行拍賣其不動產程序，於1月4日在分署舉行聯合法拍會上，順利將其位於桃園區莊敬二路住宅區旁空地，以第一拍116萬餘元順利拍出，可清償全部欠款；此外，桃園分署還查出李男還有包括健保費、監理站燃料費、罰鍰、雙北地區停車費與酒駕罰鍰於500筆欠款未繳，累計金額近50萬元，由於李男欠費罰鍰種類繁多已成習慣，桃園分署將陸續清查李男是否還有其他欠款，以拍賣其名下不動產清償後，剩餘款項則發還李男。

▲法務部執行署桃園分署上月底在桃園區正光路拖吊鄭姓男愛車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲法務部執行署桃園分署上月底在桃園區正光路拖吊鄭姓男愛車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，桃園分署於上月底接獲鄭姓男子名下的豐田CAMRY轎車停放在桃園區正光路公有停車格上，分署執行官不畏風雨前往查封拖吊，鄭男當日雖聯繫桃園分署取回車內財物與文件，然事後對於桃園分署催繳均置之不理，執行官通知將拍賣其愛車後，翌日上班後主動到桃園分署繳清欠款取回愛車。

桃園分署強調，對於積欠ETC通行費、停車費與酒駕等交通罰鍰之納稅義務人，如屬重大違規案均以強力執行彰顯維護公權力決心，籲請欠稅民眾勿心存僥倖，否則恐將面臨強制執行扣薪、拍賣車輛或不動產等方式清償。

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