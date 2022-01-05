泥水師傅擁3車欠稅25萬　月薪4萬借錢贖賓士繳不出2千元管理費

記者黃哲民／台北報導

新北1名許姓泥水師傅坐擁3輛車，卻積欠稅費與罰單共約25萬元，被移送行政執行署新北分署強制執行，新北分署日前查封許男名下1輛賓士轎車拖走，許男連忙跟老闆借3萬元應急，到新北分署申請分期繳納，雖獲准卻不夠錢繳汽車拖吊保管費，新北分署用現金跟許男交換1張五倍券，才讓他得以順利領車，許男感動允諾一定努力工作、早日繳清欠款。

▲許姓泥水師傅積欠稅費，遭行政執行署新北分署查封賓士車，領車時還靠書記官（圖）用現金交換五倍券才湊足保管費。（圖／行政執行署新北分署提供）

去年（2021年）10月開放民眾領取的紙本五倍券，依發行辦法禁止轉售，目的是杜絕黃牛低價大批收購五倍券再依面額兌現，新北分署認為本件書記官出於好意，自掏腰包500元跟許男交換1張面額500元的五倍券，目的是救急也沒牟利，不至於違法。

▲許姓泥水師傅積欠稅費，遭行政執行署新北分署查封名下賓士車拖走。（圖／行政執行署新北分署提供）

57歲的許男名下有2輛賓士轎車，年份各為1994年與2008年，還有1輛2007年份的國產轎車，3輛車多年來共欠440筆停車費、13筆高速公路ETC通行費，外加闖紅燈、違規停車等17張罰單，以及汽車牌照稅、燃料費等，合計滯納近25萬元，去年1月陸續被移送新北分署強制執行。

新北分署查明許男沒存款，執行進度受阻，日前接獲通報，發現許男的2008年份賓士車停在板橋區一處收費停車格，但2度趕往查封都撲空，第3次才在原地點完成查封、拖回保管。

許男幾天後帶著跟老闆借來的3萬元，到新北分署求情，他解釋早年事業有成，才開賓士車，現在做粗工，1個月只有4萬餘元收入，要付房租要養10歲的女兒，甚至去年還有半年時間受新冠肺炎疫情影響沒工作，經濟壓力沉重，所以不斷積欠稅費和罰單。

▲許姓泥水師傅（背對者）積欠稅費，遭行政執行署新北分署查封賓士車，領車時還靠書記官用現金交換五倍券才得以湊足保管費。（圖／行政執行署新北分署提供）

許男說被查封的轎車裡有他全套謀生器具，希望能領回車子，他四處找親友幫忙，只有老闆願意應急，但只有3萬元，請求餘款讓他分期繳納。

新北分署審酌許男家境，准許他先付現3萬元，剩下21萬餘元分22期支付，辦妥手續就讓他去領車，並鼓勵他勇敢面對人生，不料許男得知領車要付2000餘元拖吊費與保管費，頓時面露難色，因為他皮夾裡只有2000元現金跟1張500元五倍券。

書記官幫問拖吊場確認不收五倍券，當下自掏腰包500元跟許男交換五倍券，許男感動之餘，當場允諾努力工作賺錢，早日還清積欠的稅費與罰單。新北分署呼籲民眾別欠繳稅捐、罰鍰、停車費及ETC通行費等，以免被強制執行，還要額外負擔車輛拖吊費及保管費。