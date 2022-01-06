農遊券剩46.5萬份沒人抽！農委會有信心全送完：會努力一直廣告

▲12月31日前登錄滿千抽農遊券者，全數中獎。（圖／記者許展溢攝，下同）



記者許展溢／台北報導

去年搭配五倍券，農委會推出888元農遊券，首波88萬張搶破頭，後續推第二階段58萬份，要用現金花1千元或五倍券買農產品才能登錄參與，未料，參與人數少翻，截至目前僅有11.5萬人，中簽率100％。若活動結束還是沒抽完是否有備案？主辦單位水保局局長李鎮洋說，有信心，且會大力打廣告。

110年12月31日前有115039位早鳥登錄，農委會今（6日）宣布「全中」，同時再從裡面抽出2名幸運兒，可獲iPhone 13（256G）。中籤民眾可從明天起在農遊券APP領取面額888元，能在今年4月30日前至全國超過3500家農遊券合作業者消費使用。

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▲1月30日前都可參與滿千抽農遊券活動。



但距離58萬份，還差46.5萬人登錄，李鎮洋受訪說，之前大家都有不好印象，就是「中獎率很低」，這次改變方式，雖然現階段只有11萬人參與，但會努力在APP、捷運車廂等媒體一直廣告，讓消費大眾在1月底前充分了解，現在滿千抽農遊券，機率提高到100%，在農業場域消費，其實非常容易中農遊券。

只是免費抽跟花錢抽參與人數差異明顯可見，媒體追問，如果都沒抽完，有備案？李鎮洋仍強調，「有信心，絕對抽得完，沒問題」。

農委會表示，截至1月6日，農遊券官網顯示登錄數未滿，中獎率持續百分百，這次來不及參加的民眾，1月30日前完成登錄滿千活動者，於2月9日還有一次機會抽中農遊券。週週抽活動持續至4月10日，接下來週週抽好禮包含眾多大獎，有烏魚子禮盒、一年份蔬菜箱、價值5萬元的百家農場任意遊、優遊農村暢遊，與國家森林公園電子門票、住宿券等。相關訊息可上農遊券網站查詢，或洽客服專線07-9752215。