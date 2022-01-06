快訊／王必勝公布了！　桃機800多名清潔工「採檢結果出爐」

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園機場群聚擴大，指揮中心成立前進指揮所，由指揮官王必勝坐鎮。今(6日)一早王必勝接受媒體聯訪，表示機場清潔承包上信實公司800多名員工已經採檢完畢，除了已知的7名清潔工確診外，其他全數都是陰性。

▲桃機前進指揮所指揮官王必勝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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桃機目前已累計8例確診，包括7名清潔工以及1名防疫計程車司機。王必勝表示，目前重點針對相關人員，包括防疫車隊、清潔人員、桃機人員的健康情形進行偵測，並安排採檢、管理；另外一大重點是，根據現在知道可能的傳播途徑進行流程修正、硬體改善，同時配合桃園市衛生局相關疫調結果做協調。

王必勝說，8日安排的「全員居家採檢」是針對信實清潔公司所有員工，「他們的檢驗必須要密集、頻繁一些」。此外，針對信實800多名員工昨天採檢的結果，王必勝也表示，目前初步結果已經出爐，現階段除了已知的7名清潔工確診外，其他全數為陰性。

王必勝指出，昨夜新增的3例確診者，衛生局已經完成大致的初步疫調，相關人員也都完成匡列、隔離、採檢，正在等待結果；目前掌握的確診者大致上都有共同特徵，都是清潔工、在桃機二航廈、都是夜班，目前正在根據已知線索尋找可能感染源、傳播途徑。

針對確診者足跡到金嗓歌友會一事，王必勝也說，歌友會會員眾多，掌握其情況也是衛生局正在進行的工作之一，若民眾足跡有重疊，請盡快前往社區篩檢站進行採檢。