歌友會女成員確診！他還原「800人晚會時間」開轟：一堆人沒收通知

記者沈繼昌、林昱萱／桃園報導

桃機群聚擴大，目前累計已8例確診，而其中一名確診的女清潔人員連續5天前往中壢區榮民南路上的金嗓歌友會，還參加800多人的跨年晚會。針對此案，國民黨籍立委魯明哲表示，「我5號直接問跨年晚會幹部，有沒有被通知自主管理？他說完全沒有人通知他們。」

▲國民黨籍立委魯明哲。（圖／記者沈繼昌攝）

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魯明哲表示，「跨年晚會我都知道大概誰有參加，我直接去問跨年晚會幹部，我問他說，你們現在有被通知自主管理嗎？他說完全沒有人通知他們 。我問第二個人，他也說沒有任何通知，我問的時候是5號，但我們看到的確是29號到2號，當時我內心一個大問號出來。」

魯明哲表示，「我打電話到衛生局去，想確認是什麼誤會，而我跟防疫人員講這事情時，他說他們有匡列一些人，匡列平常出沒在那邊的，總共大概10幾個，具體人數他沒有講。」

▲金嗓歌友會現場。（圖／翻攝臉書／魯明哲）

魯明哲質疑，「當你發現一位確診者可能有參加那天活動，或者你也知道就算他31日沒有去活動，但29日、30日可能有去，連防疫旅館都會間接傳染，他前兩天可能在那邊唱歌、喝茶，用過的茶杯、麥克風有沒有可能間接傳染，就算他跨年沒來，他前兩天接觸到的人有沒有參加跨年晚會，這是我的疑慮。」

魯明哲提到，「這樣一個活動，你都無法判別是有組織性的，還是像大賣場、忠貞市場是無組織性的，無組織性的就是道德勸說、公告、宣導只能這樣，但明明是一個有7個大隊、紀律嚴明、每年都要交會費的組織，你卻是這樣公告，這桃園市的疫調，讓我覺得很驚訝，這跟市長之前講的簡直...這就是一個社團嘛，每個人都有名冊欸。」

▲歌友會活動繁多。（圖／記者沈繼昌攝）

魯明哲提到，「一開始快篩人數加起來，還不到當天晚會人數，不要說我，大家也會擔心，參與的人沒有錯，大家不要愧疚，但自己要保護自己的健康，趕快出來快篩，這次桃園市政府當然慢一點，但亡羊補牢，今天早上積極來做，這是好事。」