職場生存必讀！真實故事傳授潛規則：看透才能守護心靈淨土

▲很多人在職場受了傷，甚至因此罹患身心症。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

記者林育綾／綜合報導

很多人在職場受了傷，或身處不公平的環境，甚至被打壓，不知道如何戰鬥下去，只能黯然離去，有的人因此失眠，有人則是罹患身心症⋯。媒體業出身的莎莉夫人在新書《逆襲者的求生筆記》提到，你可以沒有心機，但必須懂得人性的伎倆；更說看透手段後，不要擔心自己會因此成為一個陰險冷血之人，反而是知世故後，還能用溫暖的眼光看世界，「你就是守護了屬於自己的心靈淨土」。

莎莉夫人提到，自己寫完第一本書之後，收到很多讀者的反饋，發現職場霸凌情況十分嚴重，不管是來自老闆或直屬長官的性騷擾、言語霸凌，同事間彼此陷害、上司爭功諉過，或是公司出現財務危機，不想付資遣費，希望員工自請離職，甚至逼迫員工遊走法律邊緣完成交辦事項⋯等。「有權勢的一方使盡各種手段，讓員工在極度弱勢的處境下，既不敢訴諸法律行動討回公道，以免丟了飯碗，又得天天活在不友善的職場環境裡；有人因此失眠，有人則是罹患身心症。」

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▲「你可以不腹黑，但是你必須懂這些腹黑的伎倆」。（示意圖／Unsplash）



她表示寫這本書的主要目的是告訴大家，「你可以不腹黑，但是你必須懂這些腹黑的伎倆」；更重要的是幫助讀者在險惡的職場與人生競技場中，不僅能看清他人的意圖、手段，還能事先做好防範，避免被傷害，就算做足防備，仍不幸被人從背後射了一箭時，也有辦法重新站穩腳步，而不是因受傷而出局。

她直言，「我不是教你詐，更不是傳遞負能量給大家。那些心靈雞湯的療心文章，確實能多少撫慰一下我們受傷的心，但無法解決我們在殘酷現實世界遭遇的各種問題。這絕對不是你跟自己說：『所有壞事都會成為過去，相信自己、愛自己，明天會更好。』就能等到美好的明天。當環境對你不友善的時候，你也不要活得太委屈。」

更說，「當你看透那些害人的手段，甚至比小人更了解小人的招數，不要擔心自己會因此成為一個陰險冷血之人；只要你知世故、懂圓滑後，還能用溫暖的眼光看世界，你就是守護了屬於自己的心靈淨土。」

▲《逆襲者的求生筆記：你可以不腹黑，但別讓自己活得太委屈》。（圖／時報出版）

《逆襲者的求生筆記》近日將由時報出版發行，內容分為三部分，從職場的權力遊戲，到向上管理，還有關於人生的低谷，像是失業、憂鬱、痛失親人⋯等，都有真實故事分享以及莎莉夫人的指引。版稅也將全數捐做公益，捐贈對象為她的母校私立天主教輔仁大學的「為大體老師找個家」募款計畫。