超商獨賣！飛機icash2.0嗶卡發出「歡迎登機」音效　加碼2款新零食

▲7-11聯名星宇航空推出2款異國風味零食和飛機造型icash2.0 。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

搶攻偽出國商機，就有超商聯名星宇航空打造2款最新異國風零食，金沙鹹蛋和泰式酸辣風味一次吃個過癮，更特別的是，這次還有超Q「星宇航空飛機造型icash 2.0」，嗶卡的時候還會發出「歡迎登機」音效，預計將在1月12日起於超商門市獨家開賣，全台限量22000個，飛機迷千萬別錯過。

7-11這次特別聯名星宇航空，推出2款異國風味零食，首先為「乖乖玉米脆條金沙鹹蛋」，使用大顆乖乖餅體，送進嘴裡不僅口感滿足還能嚐到香濃的南洋鹹蛋風味，另一款為「AirCorn空氣玉米脆餅泰式酸辣風味」，餅體為立體造型，一口咬下超酥脆，酸辣風味會吃到停不下來。

▲▼星宇航空飛機造型icash2.0，嗶卡會發光以及發出「歡迎登機」音效，掛在包包上超可愛 。



另外，7-11還加碼推「星宇航空飛機造型icash 2.0」，嗶卡感應時兩側機翼尾端會閃爍燈光，同時還會發出「歡迎登機」音效，完整還原飛機實境環境，此款icash 2.0將於1月12日00:00於門市實體販售，全台限量22000個，數量有限售完為止。

▲雪絨草莓奶霜今年喝得到雙倍奶香。（圖／五桐號提供，下同）

吃完零食當然也要喝杯飲料才過癮，人氣手搖飲「五桐號」終於迎來草莓季，首推這杯升級版「雪絨草莓奶霜」，今年打造成雙倍奶香滋味，底層先放進以鮮奶製成的綿密奶酪，接著層層堆疊新鮮草莓丁、草莓冰沙，最後淋上厚厚鮮奶奶霜結尾，每一口都是濃醇奶香又能吃到酸甜草莓果肉。

▲同步喝2款葡萄鮮果飲。

同步還有2款葡萄鮮果飲，這杯「雪絨葡萄果粒」是以綠茶凍作為基底，接著加入巨峰葡萄、葡萄冰沙，最後同樣鋪上綿密鮮奶奶霜，而喜歡清爽口感的則不能錯過「農摘鮮葡萄凍飲」，使用老實人紅茶與葡萄調製成水果茶湯，再加入巨峰葡萄果肉、綠茶凍，茶香和果香交織的酸甜口感讓人忍不住一口接一口，即日起在全門市就能喝到。