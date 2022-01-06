　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中歌劇院走春！連續5天劇場放映室　6部演出實況免費看

▲▼臺中國家歌劇院連續3年舉辦「NTT春節放映室」，今年精選6部演出實況影片，讓民眾免費欣賞。（圖／臺中國家歌劇院）

▲臺中國家歌劇院連續3年舉辦「NTT春節放映室」讓民眾免費欣賞，今年其中一部為東京新國立劇場《超級天使》，由人工生命機器人Alter 3指揮演奏。（圖／臺中國家歌劇院）

記者林育綾／綜合報導

臺中國家歌劇院在今年春節初一到初五不打烊，NTT放映室將在期間精選6部演出實況影片，讓民眾免費欣賞，透過劇場大螢幕播放，彷彿置身於演出現場，已成為許多民眾過年走春必訪行程！

臺中國家歌劇院連續3年舉辦「NTT春節放映室」，播放各國主要劇院及表演藝術團隊的經典作品，今年春節假期大年初一到初五，精選6部演出實況影片，包括巴黎歌劇院《唐‧喬望尼》、巴黎歌劇院芭蕾舞團《睡美人》與《玩》、東京新國立劇場《超級天使》、皇家莎士比亞劇團《安東尼與克麗奧佩托拉》及非常林奕華《機場無真愛》。

[廣告]請繼續往下閱讀...

藝術總監邱瑗表示，今年1-2月，小劇場進行觀眾席更新計畫，但希望全年藝術不停歇，特別將春節放映室移至中劇院舉辦，讓更多朋友免費入場觀賞，邀請民眾春節到歌劇院走春，參加各種活動、觀賞春節特映的NTT放映室。

▲▼臺中國家歌劇院連續3年舉辦「NTT春節放映室」，今年精選6部演出實況影片，讓民眾免費欣賞。（圖／臺中國家歌劇院）

▲巴黎歌劇院《唐‧喬望尼》。
 
6部影片中，巴黎歌劇院《唐‧喬望尼》與東京新國立劇場《超級天使》為歌劇作品。《唐‧喬望尼》是作曲家莫札特三部經典歌劇之一，由曾經三度來臺參與台灣國際藝術節的當代導演伊沃．凡．霍夫透過獨特的舞台美學重新詮釋這齣經典之作。

而《超級天使》2021年夏季於東京新國立劇場世界首演，由人工生命機器人Alter 3指揮演奏，搭配世田谷兒童合唱團、日本白手合唱團與東京新國立劇場合唱團，加上日本國家芭蕾舞團與東京愛樂樂團共同演出，作品融合科技與未來共生，是一齣結合科技藝術，適合闔家共賞的新形態歌劇。

▲▼臺中國家歌劇院連續3年舉辦「NTT春節放映室」，今年精選6部演出實況影片，讓民眾免費欣賞。（圖／臺中國家歌劇院）

▲《安東尼與克莉奧佩特拉》是莎士比亞著名的淒美愛情故事。
 
戲劇作品有英國皇家莎士比亞劇團2017年錄製的《安東尼與克莉奧佩特拉》，這齣莎士比亞著名的淒美愛情故事，描述凱撒遇弒後，馬克安東尼獲得至高的權力，卻不愛江山愛美人，沉浸在情婦克麗奧佩托拉（埃及豔后）的終極誘惑裡，最終導致悲劇收場。

▲▼臺中國家歌劇院連續3年舉辦「NTT春節放映室」，今年精選6部演出實況影片，讓民眾免費欣賞。（圖／臺中國家歌劇院）

▲《機場無真愛》以著名童話故事《彼得潘》為藍本。

而香港導演林奕華的作品《機場無真愛》以著名童話故事《彼得潘》為藍本，述說一個男子偶像天團與粉絲在機場相遇而戀愛的故事。

▲▼臺中國家歌劇院連續3年舉辦「NTT春節放映室」，今年精選6部演出實況影片，讓民眾免費欣賞。（圖／臺中國家歌劇院）

▲巴黎歌劇院芭蕾舞團《睡美人》堪稱芭蕾舞中的經典代表作之一。
 
巴黎歌劇院芭蕾舞團《睡美人》堪稱芭蕾舞中的經典代表作之一，由著名芭蕾藝術家魯道夫紐瑞耶夫改編，除了強化群舞和雙人舞段落之外，盡顯舞團舉世聞名的高超技巧，將舞蹈場面表現得深具藝術感，展現古典芭蕾的優美與華麗。

▲▼臺中國家歌劇院連續3年舉辦「NTT春節放映室」，今年精選6部演出實況影片，讓民眾免費欣賞。（圖／臺中國家歌劇院）

▲《玩》在芭蕾舞中加入跳繩和橡皮球。
 
在芭蕾舞中加入跳繩和橡皮球，也只有瑞典籍編舞家亞歷山大˙艾克曼（Alexander Ekman）所編創的《玩》能如此大膽作為，36位舞者在一大片白色舞台上運用不同物件、全然投入在舞蹈遊戲裡，舞台上方忽然落下上萬顆綠色小球，幾乎快要填滿整個舞台，舞者隨之起舞，彷彿悠遊於兒童遊戲池般，現代芭蕾自由奔放的肢體樣貌一覽無遺。

►冬天衣櫃不再少一件衣服的祕技！

ET快訊
嘉義2車對撞「竟變道路藝術」　網驚：不可思議的平衡
Omicron襲台！　第三劑怎選「10大QA」一次看
高端搶翻了！醫揭「1原因」證實：已經打完了
義美送的「報恩小泡芙」去了哪裡？　立陶宛媒體人曝正解
歌友會大媽不怕！　比YA自曝：昨天才去南投
一代傳奇劉媽媽苦撐　夜店一切為六「還是租不掉」
「歌友會800人跨年現場」影片曝！人多嗨到爆　距離近到要側身
日本都市傳說襲台！　「手機桌布換成她」招財又爆桃花
快訊／女清潔工「歌友會打麻將」畫面曝！牌咖距離極近危險了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

確診女清潔工「元旦連3天到歌友會打麻將」！每次待3小時

台灣捐血率世界第一！輔大學生拍出驕傲　投稿坎城青年創意競賽

簡訊收「徵飯店試住員」！「500字+照片」爽拿5萬　他揭暗黑真相

犀利美食家攜手國宴大廚老公　Podcast聊到你口水直流！

網路販售果乾果醬逾3成標示不合格　宣稱「天然」卻漏餡

陳吉仲又哽咽！獸醫師節大會提他忙到過世　再自嘲這件事笑了

Omicron襲台！症狀有哪些、第三劑怎麼選　10大QA懶人包一次看

高端超搶手！兒科醫揭「1原因」證實：已經打完了

喪夫7年！人妻想跟公公獨處「彷彿看到老公」　見婆婆被罵：突覺痛快

早餐配壯陽藥？女外送員見「1羞羞備註」不敢送　網笑：這是在救人

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

能救先救！馬公漁市賣抱卵母蟹　公視前董事長霸氣全部買下放生

半夜沙灘散步突驚見一群「沙頭」　狂亂晃發出怪叫ㄎㄧㄤ度爆表XD

台大女學生墜樓亡疑為「木子小姐」　父親連夜做筆錄沉默返家

賀軍翔模仿無尊「大露牙齦」崩壞了XD　洗完澡直播「下半身沒穿」藍隊全暴動

貴賓6寶洗香香一見爸肉球猛抓牆　老么Q彈狂跳迎接他楞：多久沒見

確診女清潔工「元旦連3天到歌友會打麻將」！每次待3小時

台灣捐血率世界第一！輔大學生拍出驕傲　投稿坎城青年創意競賽

簡訊收「徵飯店試住員」！「500字+照片」爽拿5萬　他揭暗黑真相

犀利美食家攜手國宴大廚老公　Podcast聊到你口水直流！

網路販售果乾果醬逾3成標示不合格　宣稱「天然」卻漏餡

陳吉仲又哽咽！獸醫師節大會提他忙到過世　再自嘲這件事笑了

Omicron襲台！症狀有哪些、第三劑怎麼選　10大QA懶人包一次看

高端超搶手！兒科醫揭「1原因」證實：已經打完了

喪夫7年！人妻想跟公公獨處「彷彿看到老公」　見婆婆被罵：突覺痛快

早餐配壯陽藥？女外送員見「1羞羞備註」不敢送　網笑：這是在救人

確診女清潔工「元旦連3天到歌友會打麻將」！每次待3小時

台灣捐血率世界第一！輔大學生拍出驕傲　投稿坎城青年創意競賽

快速圍堵疫病！新冠疫情闖防線　蘇貞昌：目前還沒有潰堤

黃竣民／都2022年了　國軍仍靠「伙食」招兵買馬！

簡訊收「徵飯店試住員」！「500字+照片」爽拿5萬　他揭暗黑真相

美專家建議「12至15歲孩童」接種輝瑞加強針　CDC最快本周實施

Lexus NX賣爆！賓士GLC休旅車還不改款　老司機急了：動作快一點

嘉義民雄2車相撞「各自兩輪離地」　網驚：不可思議的平衡

統一獅肯定布雷克貢獻　年薪推測超過40萬美元

曾莞婷暗巷突遭尾隨攻擊！怪男拿「安全帽狠砸頭」　她嚇到崩潰留陰影

生活熱門新聞

多人呼吸道症狀看診　醫曝Omicron症狀和感冒難分

確診清潔工連5天到場！金嗓歌友會現場曝光

台積電掛721元買22張　網封大學長

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

北捷「乘客都不拉」他驚呆　台北人爽笑

有家長確診！桃園觀音某國小緊急通知明停課

快訊／桃機清潔公司800多員工採檢結果出爐

確診者曾去過七星潭、山度空間

小孩餐廳「高分貝哭鬧」他怒公審　網戰翻

學生爸「家長群組獵豔」想壞壞　師怒踢出卻傻眼了

「養小孩每個月才2萬！」他批鄉民誤導大家不敢生

基本工資調漲慣老闆1招降薪　網看傻

全台連下2天！明最低溫有望迎雪　下波更凍探10℃

桃機確診再+3　鄭文燦深夜回應！啟動3項緊急措施

更多熱門

相關新聞

「2022台北燈節」2／11士林3區開展！

「2022台北燈節」2／11士林3區開展！

2021台北燈節因疫情影響，12/26才順利落幕，緊接著「2022台北燈節」接棒在2/11士林登場，今年三大燈區橫跨捷運劍潭、士林及芝山站，一路展至2/20，讓民眾走進光之士林，找回夜市文化百態和在地特色。

初五迎財神！全台最靈5大財神廟

初五迎財神！全台最靈5大財神廟

全台最靠北走春！基隆山海一日遊

全台最靠北走春！基隆山海一日遊

國內走春享受大自然　7國家公園春節不打烊

國內走春享受大自然　7國家公園春節不打烊

走讀、探索、鐵馬趣　新北6條文青走春路線大公開！

走讀、探索、鐵馬趣　新北6條文青走春路線大公開！

關鍵字：

2022走春

讀者迴響

熱門新聞

62歲富婆「大戰14個嫩老公」消失2年悽慘現況曝光

《全明星》比賽爆意外！20歲藍隊主將急送醫

王力宏離婚風向大轉！網友湧李靚蕾微博狂噴

切割李靚蕾財產對半分！　王力宏返台「手機反拍媒體」背後藏內幕

木子小姐相驗結果出爐！男友自責發聲

多人呼吸道症狀看診　醫曝Omicron症狀和感冒難分

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

確診清潔工連5天到場！金嗓歌友會現場曝光

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

台積電掛721元買22張　網封大學長

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

網紅張比比偷腥攝影師！丈夫求償金額曝

國鼎飆漲67%「開盤8分鐘」暫停交易！他搶買75張　賺957萬

氣溫僅16度！APPLE遊花蓮「泳池辣照」曝光

驚！40多歲金控品牌長驟逝　 公司只說「職務調整」

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面