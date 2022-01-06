台中歌劇院走春！連續5天劇場放映室　6部演出實況免費看





▲臺中國家歌劇院連續3年舉辦「NTT春節放映室」讓民眾免費欣賞，今年其中一部為東京新國立劇場《超級天使》，由人工生命機器人Alter 3指揮演奏。（圖／臺中國家歌劇院）

記者林育綾／綜合報導

臺中國家歌劇院在今年春節初一到初五不打烊，NTT放映室將在期間精選6部演出實況影片，讓民眾免費欣賞，透過劇場大螢幕播放，彷彿置身於演出現場，已成為許多民眾過年走春必訪行程！

臺中國家歌劇院連續3年舉辦「NTT春節放映室」，播放各國主要劇院及表演藝術團隊的經典作品，今年春節假期大年初一到初五，精選6部演出實況影片，包括巴黎歌劇院《唐‧喬望尼》、巴黎歌劇院芭蕾舞團《睡美人》與《玩》、東京新國立劇場《超級天使》、皇家莎士比亞劇團《安東尼與克麗奧佩托拉》及非常林奕華《機場無真愛》。

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藝術總監邱瑗表示，今年1-2月，小劇場進行觀眾席更新計畫，但希望全年藝術不停歇，特別將春節放映室移至中劇院舉辦，讓更多朋友免費入場觀賞，邀請民眾春節到歌劇院走春，參加各種活動、觀賞春節特映的NTT放映室。

▲巴黎歌劇院《唐‧喬望尼》。



6部影片中，巴黎歌劇院《唐‧喬望尼》與東京新國立劇場《超級天使》為歌劇作品。《唐‧喬望尼》是作曲家莫札特三部經典歌劇之一，由曾經三度來臺參與台灣國際藝術節的當代導演伊沃．凡．霍夫透過獨特的舞台美學重新詮釋這齣經典之作。

而《超級天使》2021年夏季於東京新國立劇場世界首演，由人工生命機器人Alter 3指揮演奏，搭配世田谷兒童合唱團、日本白手合唱團與東京新國立劇場合唱團，加上日本國家芭蕾舞團與東京愛樂樂團共同演出，作品融合科技與未來共生，是一齣結合科技藝術，適合闔家共賞的新形態歌劇。

▲《安東尼與克莉奧佩特拉》是莎士比亞著名的淒美愛情故事。



戲劇作品有英國皇家莎士比亞劇團2017年錄製的《安東尼與克莉奧佩特拉》，這齣莎士比亞著名的淒美愛情故事，描述凱撒遇弒後，馬克安東尼獲得至高的權力，卻不愛江山愛美人，沉浸在情婦克麗奧佩托拉（埃及豔后）的終極誘惑裡，最終導致悲劇收場。

▲《機場無真愛》以著名童話故事《彼得潘》為藍本。



而香港導演林奕華的作品《機場無真愛》以著名童話故事《彼得潘》為藍本，述說一個男子偶像天團與粉絲在機場相遇而戀愛的故事。

▲巴黎歌劇院芭蕾舞團《睡美人》堪稱芭蕾舞中的經典代表作之一。



巴黎歌劇院芭蕾舞團《睡美人》堪稱芭蕾舞中的經典代表作之一，由著名芭蕾藝術家魯道夫紐瑞耶夫改編，除了強化群舞和雙人舞段落之外，盡顯舞團舉世聞名的高超技巧，將舞蹈場面表現得深具藝術感，展現古典芭蕾的優美與華麗。

▲《玩》在芭蕾舞中加入跳繩和橡皮球。



在芭蕾舞中加入跳繩和橡皮球，也只有瑞典籍編舞家亞歷山大˙艾克曼（Alexander Ekman）所編創的《玩》能如此大膽作為，36位舞者在一大片白色舞台上運用不同物件、全然投入在舞蹈遊戲裡，舞台上方忽然落下上萬顆綠色小球，幾乎快要填滿整個舞台，舞者隨之起舞，彷彿悠遊於兒童遊戲池般，現代芭蕾自由奔放的肢體樣貌一覽無遺。