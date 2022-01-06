桃機清潔員1／2出現症狀　國民黨：蔡英文、鄭文燦當天站台林靜儀

▲蔡英文、鄭文燦1/2站台林靜儀。（圖／林靜儀臉書）

記者徐政璿／台北報導

桃園機場群聚案進行擴大採檢，5日晚間再增3名清潔工染疫，累計共8人確診。國民黨文傳會主委凌濤再度抨擊，桃機確診清潔員1月2日開始出現症狀，民進黨從總統蔡英文到身為桃園父母官的鄭文燦，當天正在台中替林靜儀造勢站台，擺明將政治利益放在市民健康之前，棄桃園防疫不顧。

凌濤抨擊，國際疫情因Omicron嚴峻，機場清潔員2日在防疫重地出現新冠症狀，鄭文燦竟在同日勤跑3個非防疫行程，半天下來高雄、台中與台南跑透透，等到3日清潔員確診才知道要回桃園，不思超前部署的作為，根本是「只問選情、不管疫情」，邊境防疫已因為鄭文燦的怠忽職守而陷入險境。

回顧鄭文燦在1月1日於臉書發布的「防疫宣示文」，凌濤指出，鄭稱「嚴守防疫第一線」，卻是言行不一的開始。鄭文燦2日中午先是到高雄參加「陳水扁廣播節目周年餐會」、下午趕去台中替林靜儀站台，到了晚上則是參加台南「平安祈福燈會」，到處跑透透，人就是不在桃園。

凌濤指出，身在臺灣防疫前線的桃園市長，在全球疫情嚴峻、在地個案疑似確診的當下，仍拼命追逐鎂光燈、在意個人的聲量、曝光度，鄭文燦種種作為都在履行「嚴守選舉第一線」。

而國內疫情爆發至今，鄭文燦領導的桃園市府防疫不斷鬆懈，從去年諾富特防疫旅館延燒，到這次Omicron入侵桃機還忙揪團助選，都在突顯桃園市政府螺絲鬆動，呼籲市府正視自家市長無心防疫的問題，莫再詭辯，趕緊回歸防疫正業，應把桃園市民以及臺灣民眾的健康置於第一優先。

凌濤表示，民進黨所作所為顯示，全黨上下只關心選舉利益、不顧國人健康，忘記自己還在執政，面對高傳染力的Omicron，民進黨的防疫已淪為「空喊超前部署、實質後知後覺」，錯誤政策屢屢拖累國民的自律表現，請蔡政府趕緊回頭是岸、專心抗疫，不要害民眾總是因為政府的漫不經心，而被迫陷入染疫風險。