超大咖「毛毛蟲」搶食廢土工程　車隊衝中南部亂倒爽賺1.7億

記者黃宥寧／台北報導

北市南港某豪宅預售建案驚爆，將近萬坪廢土「北土南倒」以此手段牟利上億元！士林地檢署4日指揮刑事局、台北、新北多個縣市警方等，前往北市等26處執行搜索，經查土方公會理事長王建翔、侯姓嫌犯等業者，承攬該建案工地廢棄土清運業務，竟為賺取價差，利用凌晨將廢土載往中南部傾倒，導致環境汙染，初估犯罪所得高達1億7000餘萬元。

檢調查出，該建案為預售屋基地面積約9453坪，但王建翔等人，向建設公司以1車3萬元收取裝運廢土費用，卻從去年年中起，為了節省棄土處理費用及賺取暴利，透過低價配合的「土資源場」取得廢棄土石方收容同意書作為提報建築工程剩餘資源處理計畫書及取得開挖工程許可之用，利用深夜指示司機們廢土車隊，將工地挖取的廢棄土石載往中南部鄉鎮多處偏遠地區非法棄置回填後，給予「土尾錢」，嚴重破壞生態汙染環境。

▼北市爆發廢土濫倒牟利案件，綽號毛毛蟲的土方公會理事長500萬元交保。（圖／記者游宗樺翻攝）

目前，初估犯罪所得已高達1億7000餘萬元，王等人涉有違反廢棄物清理法第46條第4款、第48條及刑法偽造文書等罪嫌。經檢察官訊問完畢並參據相關事證，認王建翔等被告犯罪嫌疑重大，惟尚無羈押之必要，諭知王建翔、侯姓嫌犯以500萬元交保，其餘沈姓被告等人則依涉案情節以30萬元至2萬元不等金額具保或請回。

當中被告土方公會理事長王建翔，不僅長相帥氣，更是多家公司負責人，他也並非第一次躍上媒體版面。他因為與天道盟「美鷹會」精神領袖王鑫，先前因有過密切合作，王鑫曾被懷疑涉及「館長」陳之漢槍擊等案，去年7月遭刑事局帶回漏夜偵訊，王警詢時行使緘默權，檢察官複訊後依殺人未遂等罪諭知王鑫200萬交保、限制出境，而王建翔也同步被捕，獲100萬交保。