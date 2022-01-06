快訊／桃機確診清潔員「歌友會跨年」　鄭文燦：800人造冊採檢中

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園機場群聚進一步擴大，昨(5日)夜再傳出3例確診，目前累計感染人數已達8人。由於其中一名確診女清潔員曾連續5天前往金嗓歌友會，甚至還參加該歌友會跨年餐會；因此桃園市長鄭文燦表示，有參加跨年的800多人已經完成造冊，目前正在採檢中，預計今天會採檢完畢。

鄭文燦指出，昨天新增的3例確診個案都是信實清潔公司大夜班的員工，初步了解3人中2人住桃園、1人住在新北，昨深夜都已經完成基本疫調，會匡列採檢相關人員；此外，為了確保大夜班清潔員工的安全，昨天已將91名同仁分送兩處集中檢疫所居家隔離。

鄭文燦表示，目前除了信實員工外，社區採檢結果都呈現陰性，顯示社區感染數為零，但其中一名確診的女清潔員曾連續5天到金嗓歌友會，疫調結果顯示，她在歌友會內的一個工作間中曾與人有近距離接觸，且12月31日當天還參加跨年餐會，由於該餐會採報名制，昨深夜已經造冊完成，初步清查共有800多人與會，目前正在進行採檢作業，截至上午8時許已採檢60多人，預計採檢作業將會在今天完成，後續結果會再向國人報告。

為避免有隱形傳播鏈，鄭文燦指出，機場內不限定清潔人員，所有可能的風險人員都要採檢，外界民眾若有與確診足跡重疊、有需要者也都可到社區採檢站進行採檢；鄭文燦認為，機場第一線工作人員，基於安全考量需接種第三劑疫苗，並達到100%覆蓋率，「我想縮短疫苗接種間隔是有必要的，間隔時間不限定在5個月。」

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▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者陳家豪攝）