桃機確診再+3　鄭文燦深夜回應！王必勝啟動3項緊急措施

記者陳俊宏／綜合報導

桃園機場群聚擴大，再增3名外包清潔人員確診。對此，桃園市長鄭文燦5日深夜表示，前進指揮所啟動3項緊急作為。前進指揮所指揮官王必勝今天（6日）則說，「努力追上病毒的腳步，全力控制避免擴散。」而觀音區某國小因有家長確診，校方緊急通知全校師生今預防性停課一天。

▼93人深夜送集中檢疫所集中隔離。（圖／翻攝王必勝臉書）



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鄭文燦在臉書說，桃園機場感染案，根據中央流行疫情指揮中心公布，新增3例本土確定病例，累計7人確診；新增的3名女性確診者，年齡分別為1例50多歲及2例60多歲，Ct值為33.8、23.4及19.5，與日前公布的4名個案一樣，全是同一職場的清潔人員。

鄭文燦表示，4日接獲機場清潔員工染疫消息，第一時間，市府同仁與天晟醫院、敏盛醫院團隊立即進駐機場採檢，每一位醫護人員及檢測人員都很忙碌，大家與時間賽跑，多達800多名的員工採檢結果，5日下午陸續出來，得知新添3例個案。

▲▼桃園機場大清消。（圖／記者劉亮亨、邱顯燁攝）

鄭文燦指出，衛生局目前仍在疫調中，匡列居隔夜班人員，釐清個案之間的關聯性；另外，也將擴大社區採檢，防堵病毒進入社區，前進指揮所也立即啟動緊急作為如下：

1、清潔外包公司航廈夜班人員共93人，全數送集中檢疫所集中隔離。

2、該公司其餘未隔離員工，共768人，今明（1/6、1/7）每日以家用快篩自我檢測，並彙整報告提供前進指揮所，並於1/8再度安排全員PCR檢驗。

3、已責成外包清潔公司嚴格確實執行員工健康監測，確保員工健康、及早處理可能事件。

▼鄭文燦說，團結防疫一定能度過這次挑戰。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦說，「我們一直都做足準備，面對新的一波疫情，市府積極應戰，我也要謝謝國軍桃園總醫院、衛生福利部桃園醫院、聯新醫院團隊火速成立社區採檢團隊，與我們一起守護桃園，團結防疫、一定能度過這次挑戰。」

王必勝在臉書表示，5日傍晚最後一批擴大採檢結果出來，再增加3例確診，總計清潔公司員工採檢887人有7人確診，這7位皆為二航廈夜班工作人員，研判下班共乘交通巴士交叉傳染的機會大，加上交通車有混搭的狀況，難以判斷風險程度，因此他在前進指揮所決定將全部二航廈夜班人員，及部分一航廈夜班人員列為高風險，共新增93位匡列居家隔離並送集中檢疫所。

王必勝提到，其餘700多位風險較低員工也將用密集採檢的方式監控，並請公司確實執行員工健康監測，經報指揮中心獲准後立刻實施；至於機場夜班清潔工作，則由桃機公司與清潔公司共同調度人員支援；同一時間，桃園市政府及衛生局迅速進行新增確診者疫調、匡列隔離及採檢，並安排後續消毒、預防性停課等必要作為，「努力追上病毒的腳步，全力控制避免擴散。」

桃機群聚擴大，指揮中心5日晚間證實，再增3名外包清潔人員確診，和先前清潔人員都是二航廈大夜班，主要可能接觸點在於交通車，且初步了解交通車有未按規劃混搭問題。目前整起群聚已經累積8人染疫，包含7名清潔人員，以及一名防疫計程車司機。