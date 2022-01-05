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影／馬英九、朱立倫唱《朋友》　轟蔡政府「核二三廠應暫緩除役」

▲▼馬英九、朱立倫出席內科歲末聯歡晚會。（圖／記者陶本和攝）

▲馬英九、朱立倫出席內科歲末聯歡晚會。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

前總統馬英九、國民黨主席朱立倫5日晚間一同出席「台北內湖科技園區發展協會20週年慶暨歲末聯歡晚會」時，一同登台高唱《朋友》。馬英九在致詞時，則砲轟蔡政府的能源政策，呼籲核二廠、核三廠除役應該暫緩跟延後。

「台北內湖科技園區發展協會20週年慶暨歲末聯歡晚會」5日晚間在圓山飯店盛大展開，總統蔡英文率先抵達會場發表談話，她向在場的大老闆們高喊，希望大家如果去年收益不錯，可以替員工加薪，或提供不錯的年終獎金，在她語畢後，掀起現場熱烈的歡呼與掌聲。

隨後，在蔡英文離場後，台北市長柯文哲也抵達會場，他沒有多談話，但帶來《堅持》、《囚鳥》兩首曲目；在高唱完畢後，他也逐桌敬酒，展現親民與高人氣。

最後，馬英九、朱立倫、國民黨立委蔣萬安也都到場。馬英九、朱立倫則一同上台高唱《朋友》一曲。馬英九在致詞時則砲轟蔡英文政府的能源政策，引鴻海創辦人郭台銘的預言，提醒大家「今年一定會缺電」。

馬英九表示，六年前蔡英文當選時，他們在台北賓館見面，當時就告訴蔡英文，非核家園政策太理想化，當時美國媒體智庫也稱，台灣2025年要達成25％，是遙遠的幻想；不過，當時蔡英文告訴馬英九，自己的能源顧問都是世界一流，不會有問題。

馬英九說，在2017年時全台大停電，去年五月也發生兩次大停電，這些都是史無前例的，這些都直接跟間接與台灣缺電有關，當時都是靠核二、核三廠緊急搶救。

馬英九高聲呼籲政府，核二、核三廠除役應該要暫緩跟延後，避免大停電時候沒有救兵的慘況，並且修正能源政策。

朱立倫致詞時則說，「內科之父」馬英九提到能源問題，他則提出兩個問題：第一，是交通議題，自己在擔任新北市長的時候，提出三環三線，其中一條是汐止民生線，這與內科有密切關係，很可惜三環三線唯一沒有動工的，就是汐止民生線，這影響交通非常多。

第二部分，朱立倫指出，他在擔任市長的時候，提出台商回到台灣要把所有工業區，容積率增加50%以上，應該要讓很多廠商可以回到台灣設立公司、設廠，相信內科朋友一定心有所感，一定會贊成。

 

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