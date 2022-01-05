蔡英文喊「老闆要幫員工加薪！年終獎金更好」　全場爆掌聲歡呼

▲總統蔡英文出席內科歲末聯歡晚會。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文5日晚間出席「台北內湖科技園區發展協會20週年慶暨歲末聯歡晚會」時，向台下所有大老闆表示，如果去年公司營收不錯，記得要幫員工加薪，至少年終獎金也可以更好，讓大家更有力氣繼續打拼。

蔡英文表示，她很高興2022年開始可以再度來到內科協會歲末聯歡晚會，跟每一位好朋以聚在一起，去年大家團結合作幫助台灣度過許多挑戰，她特別感謝產業先進的努力，在經濟方面拼出亮眼成績。

蔡英文說，去年經濟成長率超過6%，股市大家也看到超過1萬8000點，是有史以來最好的紀錄。她說，大內湖科技園區是台灣第一座民間開發投資，再由政府開發的都會型園區，有豐沛的資金跟技術，近來營業額平均落在30%成長，是重要的產業重鎮。

蔡英文表示，內科企業都是國內資通訊數位科技產業龍頭，這幾年大家努力下，互聯網產值已經超過1.55兆元，現在快速發展運用範圍也越來越廣泛，相信內科也會是未來發展數位經濟跟創新的基地。

最後，蔡英文向在場所有老闆們表示，去年全世界受到疫情影響，但台灣經濟還是有好成績，這非常不容易，各位老闆如果公司營收不錯，記得要幫員工加薪。

蔡英文一說完，現場馬上引起熱烈掌聲。她笑著說，至少年終獎金也可以更好，讓大家可以更有力氣繼續打拼，今年政府會跟民間一起努力，讓台灣發展越來越好。

▼總統蔡英文出席內科歲末聯歡晚會。（圖／記者陶本和攝）

