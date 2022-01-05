巴鐵購殲10-C對抗印軍「飆風」戰機　渦扇10發動機成外銷成功關鍵

▲巴基斯坦向中國採購的殲10C戰機將於3月舉行的國慶閱兵亮相。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

巴基斯坦內政部長謝赫·拉希德（Sheikh Rashid Ahmed）2021年12月28日受訪時表示，巴國向中國採購的殲-10C戰機最快將於2022年3月列裝服役，同時，由25架戰機組成的殲-10C完整配置中隊將於3月23日的巴基斯坦國慶閱兵儀式中首秀。消息一出，大陸多個知名軍事自媒體紛紛轉發，並認為WS-10（渦扇10）國產發動機是殲-10C戰機成功外銷的關鍵因素之一。

▲殲10C戰機採用國產渦扇-10（WS-10）發動機。（圖／CFP）

據了解，殲-10C戰機曾多次參加中巴空軍「雄鷹」聯合演習，讓巴國空軍相關人士印象深刻。不過，殲-10系列原配備俄羅斯製AL-31F渦扇發動機，出口國外增添不少後勤維修上的條件，直至解放軍自行研發的WS-10系列陸續配裝後，殲-10C戰機優越的靈活性和更方便的後勤規劃，成為「巴鐵」好兄弟購入該款戰機的主要因素之一。

▲印度向法國訂購的飆風戰機。（圖／達志影像／美聯社）

此外，拉希德也提到，向中國購入殲-10C也是對印軍購買法國「飆風」戰機的直接回應，「這批中國戰機遠遠優於法國戰機。」

在2021年解放軍空軍組織的「金頭盔-2021」模擬對抗考核中，殲-10C成功斬獲2頂「金頭盔」，而他們的對手正是解放軍空軍重型戰機殲-16，證明這款中型戰機的機動性和WS-10B發動機在戰鬥中展現的強大性能，可與重型戰機有一戰之力。

對於巴基斯坦向解放軍購買殲-10C以對抗飆風戰機，印軍認為，殲-10C對上飆風戰機或處於下風，飆風戰機在雷達、武器、電戰系統和機動性能上都要領先殲-10C，此外，「飆風」配備的「流星」空對空導彈，雖然射程不及霹靂-15（PL-15），卻採用了新一代的整體式固態火箭衝壓發動機，能全程保持高速，更加難以攔截。