一家4口戲水烤肉吉普車受困枋山溪上游　怪手拖吊車解圍

▲枋寮警分局內獅分駐所長伍恩賜、警員黃俊強及的山警孫清榮、施秋川深入枋山溪救助 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市劉姓男子駕駛吉普車載家人，到枋山溪戲水烤肉，回程卻陷入溪水動彈不得，由於手機沒有訊號，徒步走了50分鐘始有訊號，打電話向警方求助，警方獲報前往勘察，發現人力無法施拉脫困，經徵求他的同意，迄日聯絡捀手及拖吊車協助，順利解圍。

枋寮警分局內獅分駐所日前夜間接獲報案，稱於外獅段枋野站上方有一家4口，於山區行經溪水邊時車輛不慎陷入溪水中受困，警方接獲報案後，所長伍恩賜帶領警員黃俊強及熟悉此區域的山警孫清榮、施秋川立即前往案發地點。

警方沿南迴鐵路之產業道路搜尋，於枋山溪上游林務局管制站附近尋獲劉姓男子一家4人；他們表示，從高雄駕駛吉普車入山區溪水邊遊玩烤肉，傍晚結束返途中發現路線有異，折返時車輛不慎陷入溪水中無法動彈，因地處偏僻手機收不到訊號，當下決定棄車並徒步行走約50分鐘(約5公里)往南迴鐵路枋野站方向始有訊號，打電話向警方求助。

由於山區風大氣溫較低，警方見他們一家人身體疲憊，先讓他們在巡邏車內保暖身體並提供礦泉水補充水分，確認身體狀況無大礙後，前往案發地查看車輛情形，發現該車深陷於水中無法強拉上岸，警方建議先下山休息，翌日再請挖土機及拖吊車協同前往處理。翌日中午車輛順利拖吊解圍，讓他們一再向警方及拖吊業者致謝。

枋寮分局長簡彥匡肯定同仁熱心服務的態度，並感謝山警隊友的協助，讓民眾感受到警察人民保母的善行義風，足為同仁表率。