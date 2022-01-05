老公吵完架就去打電腦　人妻翻出「這清單」毛了：是要離婚？

▲一名男子將每次和老婆吵架的過程記錄下來。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫xframe）



記者崔子柔／綜合報導

一名人妻發現，老公每次都在發生爭吵後去使用電腦，她近日則從老公電腦翻出「吵架清單」，裡面記錄了幾年來發生的大大小小爭執內容，讓她相當不安，還有網友認為，這種東西只有要對付你的人會留下存檔。

該名人妻投稿至美國網雜雜誌《平板》的諮詢專欄，她表示，自己是一名家庭主婦，現在有一個正在學習走路的孩子，常常因為「老公看不見她的努力」發生爭吵。

她認為老公是個非常聰明、冷靜的人，有次吵完架，她從老公的電腦找到一份「吵架清單」，內容記錄了幾年來每一次爭吵的內容，讓她相當納悶，「每次老公吵完架都會說『我們很好』」，沒想到私下卻在列這些清單，記錄了「他覺得我在欺負他的事」。

該名人妻猶豫是否該和老公攤牌，因為開口的同時就是承認自己偷看了老公的電腦，「我感到很失望，這是有離婚打算嗎？」

專欄作家則回應，這份清單可能只是她老公用來抒發、表達想法的，他們應該進行更開放的溝通。不過網友卻不這麼認為，紛紛留言表示，「你的老公留著一份對你不滿的清單，是個很大的危險信號，這代表他要用來對付你」、「幾年後會被翻出來，一次算帳」。