機場4人確診！指揮中心支援2400快篩試劑　桃機二航廈全面擴大篩檢

▲不只防疫小黃司機要快篩，桃機第二航廈全面擴大篩檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許維寧／台北報導

桃園機場昨日、今日陸續傳出員工確診消息，據了解截至今天中午已有三名外包廠商清潔員工、一名防疫計程車司機確診，詳細情形有待指揮中心下午14時說明。但桃園機場也隨即擴大清消，並由指揮中心支援2400劑快篩試劑，桃機內部指出，目前詳細篩檢人數持續滾動修正中。

昨天晚間傳出一名清潔工確診新冠肺炎，由指揮中心證實為本土個案。今天在陸續傳出又有兩名員工確診，知情人士透露，今天新增的兩名員工與昨日一案同為清潔員，均屬於同一個包商、曾共同搭乘交通車。另外，由於昨日染疫員工清潔場地為P3停車場，今天也再傳出一名防疫計程車司機染疫，該停車場固定為計程車排班停放處。桃機表示，詳細情形均有待指揮中心說明。

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桃園機場今日由國防部陸軍33化學兵群，動員32人、12組裝備至桃園機場P3停車場進行消毒，並於上午11時針對第二航廈進行全面大清消。

桃機公司內部表示，已針對第二航廈、確診清潔員工作周邊地點進行匡列，匡列包括行李轉盤周邊、停車場、部分陸籍航空辦公室等，並由指揮中心支援2400劑快篩試劑。桃機持續畫列範圍、人數滾動修正中，目前最多可共2400人快篩，但預計實際篩檢人數應不會這麼多。

▲桃機傳出有清潔人員確診，桃市府緊急採檢300位司機。（圖／記者沈繼昌翻攝）