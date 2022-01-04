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忠貞市場預防性3天休市　客人少8成攤販憂心：難過年

記者陳煥丞、林冠吟／桃園報導

指揮中心3日深夜公布台灣新增一例本土案例，確診者為桃機清潔包商一名女性清潔人員，由於其Ct值僅11，病毒傳染力相當高，指揮中心也同時公布該名個案足跡，顯示其在去年12月30日至31日時曾到過忠貞市場。忠貞市場4日上午也宣布12點過後將暫停營業，進行3天預防性清消休市，而龍平里里長李慶融也對此回應，管制休市的主要對象為一般流動攤販，原則上持有實名制店家都仍可以繼續營運。

▲▼桃園忠貞市場有確診者足跡 將進行清消 中午攤商忙著收攤撤離。（圖／記者屠惠剛攝）

▲桃園忠貞市場傳出有確診者到過擺攤，4日中午12點後即暫停營業，進行全面性清消與3天預防性休市。（圖／記者屠惠剛攝）

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台灣3日晚間新增一起本土案例，該名確診個案為桃機清潔包商一名40餘歲的女性清潔員，由於其Ct值僅11，病毒傳染力高，引起有關單位的高度重視，同時也對女子進行疫調，查出其曾在去年12月30日至31日前往忠貞市場擺攤。桃園市府4日上午也宣布，忠貞市場4日上午12點過後便停止營業，進行全面性清消，同時預防性休市3天。

▲▼桃園忠貞市場 里長受訪。（圖／記者邱顯燁攝）

▲桃園中壢區龍平里里長李慶融指出，休市主要針對流動攤販沒有固定實名制的認證場所進行預防性規範。（圖／記者邱顯燁攝）

對此，中壢區龍平里里長李慶融回應指出，忠貞市場攤商管制措施原則上，只要有實名制的固定店家都可以繼續維持營運，管制休市的為一般流動攤販，主要針對流動攤販沒有固定實名制的認證場所進行預防性規範，而預防性休市將從4日中午12點過後一直到6日中午的12點。

李慶融指出，忠貞市場進行3天預防性的排休，希望能在這三天淨空做一個徹底的消毒工作，而地方里辦公處也都會全力來配合市府進行相關檢疫措施。

對於忠貞市場4日中午12點過後，將進行3天預防性休市，《東森新媒體ETtoday》記者也特別前往忠貞市場了解相關情形，記者到時已看到有不少攤販陸續正在收攤。

▲▼桃園忠貞市場清消。（圖／記者吳立言攝）

▲▼記者到場時已看到不少攤商接獲通知，正進行收攤作業。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼桃園忠貞市場清消。（圖／記者吳立言攝）

對於4日突然宣布休市清消，有攤商指出，新聞一報之後，人潮就少了將近8成，雖仍相當很擔心生意恐無法經營，加上又快過年了，這時間爆發，一定會導致民眾人心惶惶，自己也會擔心，但還是會配合政府的防疫政策，希望疫情能夠守住。

▲▼桃園忠貞市場清消。（圖／記者吳立言攝）

▲攤商坦言，快過年又傳出疫情，勢必會造成人心惶惶自己也相當擔心，但還是會盡力配合政府政策。（圖／記者陳煥丞攝）

但也有攤商指出，只要防疫措施做得好，就不需要太過擔憂疫情，攤商的生意會蕭條，很多都是大家以訛傳訛的扭曲，只要勤洗手，做好防疫措施，還是很歡迎大家來忠貞市場做公益、吃美食。

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