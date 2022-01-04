防疫計程車司機每3天採1次！陳時中公布「機場3大防疫強化措施」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布4例本土個案，其中包含昨天晚間確診的桃園機場清潔員，指揮中心召回數百名計程車司機採檢，其中有1例陽性個案。指揮官陳時中今也宣布，強化機場防疫措施，包括防疫計程車司機每3天深喉唾液PCR採檢1次、機場內工作人員每週快篩採檢1次。

今增加的4例本土中，案17230是機場清潔人員，指揮中心已在昨晚間說明，Ct值只有11，同住家人6人都是陰性，但因為清潔的地方有防疫計程車司機使用，因此擴大召回計程車司機採檢，另外計程車司機擴大採檢，也檢出1位陽性個案。

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陳時中表示，防疫計程車司機昨天緊急召回採檢300多位，可能今天會召回到600位左右，300多位中已採檢314位，313陰性，有一例是陽性，就是案17240，1/1有咳嗽，不過該名計程車司機曾在12/26、12/31都有在過確診的境外移入，還需要進一步釐清感染源。

另外，陳時中也宣布強化機場防疫措施，包括防疫計程車司機每3天深喉唾液PCR採檢1次、機場內工作人員每週快篩採檢1次和有症狀者立即進行深喉唾液/鼻咽PCR採檢。

▲強化機場防疫措施。（圖／指揮中心提供）