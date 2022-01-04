快篩陰後5天出現5症狀！清潔人員採檢確診　桃機公布工作區域

▲桃機清潔人員確診，足跡與防疫車隊重疊，桃市府緊急採檢300位司機，預定也會擴大採撿到700位。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳韻如／桃園報導

桃機清潔包商一名女清潔人員確診，指揮中心3日晚間公布此案為本土病例，且其Ct值僅11，代表其傳染力極高。對此，桃機表示，該個案3日上午下班返家後出現症狀，中午到部桃就醫採檢後確診，並隨即入院治療，而目前機場已緊急全面清消，並將配合衛生單位疫調，執行相關防疫作業。

桃機表示，該名員工上班時間為大夜班23：00 – 07：00，負責桃園機場P3停車場洗手間及地面清潔工作，於2021年7月29日完成第二劑AZ疫苗接種後，納入第一線高風險工作人員，每5至7天即進行快篩檢測，12月28日接受定期快篩時仍為陰性反應。

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▲▼化學兵進駐桃機清消 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對指揮中心說明，該員工於快篩陰性後的第4天，也就是2日出現發燒、畏寒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀，3日前往醫院採檢後確診，目前桃園市政府衛生局即刻啟動疫情調查，並立即通知同住家人就讀兩校，分別預防性停課一天。

稍早，國防部陸軍33化學兵群動員32人及12組裝備至桃園機場P3停車場進行消毒。機場公司持續配合衛生單位進行疫調工作，並將於上午11時針對第二航廈進行全面大清消。另針對計程車駕駛共552名，已採檢313人，今日將持續採檢，未完成篩檢者禁止出車執勤。

桃機強調，為強化國門第一線工作人員之防護，機場公司自去年5月起即積極推動疫苗施打作業，目前第一劑疫苗接種率已達98.28%，第二劑亦達95.26%，目前正持續進行第三劑(追加劑)接種。機場公司將依照指揮中心規範，持續嚴謹執行疫情管控措施，強化防疫管理，以確保員工及旅客健康。