暴風雪強襲美東！拜登「慘卡空軍一號」　下機身影超克難

President Biden braces against the snow and wind as he deplaned Air Force One at Joint Base Andrews during severe winter weather. pic.twitter.com/aRjy6pWH8s — Kelly O'Donnell (@KellyO) January 3, 2022

記者吳美依／綜合報導

美國華府及東部各州3日遭暴風雪強襲，導致學校停課、3千多個航班停飛、甚至一度停電，影響66萬人。美國總統拜登搭乘空軍一號，抵達馬里蘭州安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews），卻因積雪太深而無處降落，被迫在機上等待30分鐘，他下機時冒著風雪的克難模樣，也意外引發網友熱議。

▲美國總統拜登搭乘空軍一號抵達馬里蘭州，也受到暴風雪影響。（圖／達志影像／美聯社）



《路透社》等外媒報導，拜登周末回到家鄉德拉瓦州（Delaware），3日返回華府途中也被暴風雪影響。雖然積雪清除完畢，拜登、白宮工作人員及特勤局特務仍寸步難行；由於路況太差，總統車隊行駛緩慢，時速僅20英里（時速32公里）左右，使得原本30分的車程延長至1小時。

美國國家氣象局資料指出，本次暴風雪將逐漸減弱，預計3日晚間就會停止。但是，其影響範圍甚廣，北卡州至紐澤西都發布惡劣天氣的警報，維吉尼亞州、馬里蘭州、北卡州及喬治亞州約66萬戶一度斷電，近3千航班取消，超過5千航班延誤，馬里蘭州與維吉尼亞州之間的高速公路結冰，釀成數十起事故。

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