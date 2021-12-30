銀行App突跳通知！OL妹「見50萬嚇醒」下秒臉垮　網跪：狠角色

▲銀行帳務通知「有50多萬金額」，讓原PO空歡喜一場。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

航海王「長榮海運」豪灑40個月年終獎金，有一對夫妻員工還領到500萬元，根本是頭期款直接奉上。不過有女網友苦笑，同樣是是銀行App跳通知，上頭顯示金額50多萬元，結果真相悲催了，「前同事是被年終嚇醒，為什麼我就要被信用卡帳單嚇醒！」文章貼出後，網友眼尖反虧「這鐵定是個炫耀文哈哈哈！」

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》討拍，一樣是網路銀行App通知卻是兩樣情，今（30）日她半夜收到一筆50萬810元的帳務訊息，驚訝打開看明細，結果空歡喜一場，「前同事是被年終嚇醒，為什麼我就要被信用卡帳單嚇醒，這就是人生。」

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▲信用卡應繳金額50萬。（圖／翻攝爆料公社二館）

底下網友哭笑不得回應，「這帖瀉藥真心不敢服用」、「能年繳50萬的儲蓄險，就不是普通上班族了...2020年受僱員工薪資中位數（含獎金為50 萬1000 元」、「這個最低應繳我都覺得讚嘆」、「每個月50萬的卡費都能繳清，應該也不會羨慕別人的年終了」、「比起年終150萬，這個一個月刷50萬的才是個狠角色」、「額度有50W也不是泛泛之輩」、「如果50萬裡面有一半是投資型的，那真的厲害」。

事後，原PO苦笑解釋，本身只是普通上班族，至於為何金額如此可觀，原來「單純只是繳儲蓄險而已。」針對信用卡額部部分，原PO直呼，「有時候是看你自己需求調整的！我那張原本也是15萬，因為當時買新家，需要一口氣刷30萬左右買家電，才提高額度的，其他兩家都是15萬而已。」

▼網友跪了，繳50萬儲蓄險也要賺得夠多。（圖／翻攝爆料公社二館）

