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年輕癌友醫療負擔重！提4大訴求盼加速給付　健保署：會兼顧財源需求

▲▼ 醫院,手術,病人,患者。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲台灣年輕病友協會盼加速癌症免疫療法新適應症給付。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張乃文／綜合報導

台灣年輕病友協會日前拜會健保署長李伯璋，為癌症病友請命，盼健保署加速癌症免疫療法新適應症給付，對此，李伯璋回應，健保署盡力讓所有病友能用到更好的藥，不過，癌症費用高，需要兼顧健保財源和所有病人需求；針對病友團體的四大訴求，健保署會再進一步了解。

為了讓健保能給予更多年輕癌友幫助，台灣年輕病友協會向健保署爭取更多給付。協會理事長潘怡伶指出，有年輕人因經濟條件選擇不婚、不育、不買房，面對癌症醫療所需的龐大經濟壓力，更可說是退無可退。目前所有的癌症療法中，「免疫療法」相較標靶和化療副作用較小，有些病友還能返回職場繼續工作，保有勞動力，賺取治病的醫藥費，讓他們有機會獲得更好的生活品質甚至延續生命。

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協會理事劉桓睿則表示，免疫療法是目前國際癌症醫療的趨勢，陸續有許多適應症取得藥證，2020年新增默克細胞癌，現階段有納入健保給付共9個癌別、12個適應症，但今年沒有新適應症、新癌別被納入給付，對於許多還在等待的癌友，期望健保能加速納入更多好的藥物讓病人有機會使用。

▲中央健保署,健保署。（圖／ETtoday資料照）

▲健保署表示，要兼顧健保財源和所有病人需求，會再進一步了解相關建議。（圖／ETtoday資料照）

年輕病友協會也提出四大訴求，盼儘速擴充癌症免疫新療法適用範圍，幫助癌友：

一、逐年提高免疫療法預算，提供病友使用免疫療法機會，青壯年族群是健保與國家稅收的主要收入來源，支持癌友使用更好的藥，保有勞動生產力。
二、逐年納入癌症免疫新藥新適應症給付，加速給付病人使用免疫療效表現優於現有晚期藥品癌別。
三、癌症免疫新藥政策已實施兩年，給付審查應回歸RWE審查基準：以單一癌別、同期別藥品比較，不以跨癌別比較。
四、癌症新藥預算應有創新政策，如成立國家癌症藥品基金，找尋健保總額外的新藥財源，提供癌友癌症免疫新藥可近性。

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