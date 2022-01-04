記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨晚證實機場清潔人員確診，列為本土個案。對於機場人員傳出染疫事件，前台大醫師認為，很大機會是Omicron，並喊話指揮中心應讓所有邊防人員盡速施打加強針，不要執著5個月。

對於桃機清潔人員昨晚爆出染疫，其家中孩子就讀的國小、高中都因此啟動預防性停課措施。據悉，該名確診人員已打過兩劑AZ疫苗，屬於突破性感染，桃園機場已進行全面性的清消，而指揮中心也公布相關足跡。

前台大醫師林氏璧也憂心，機場清潔人員應該很大機會是Omicron，「這才是第一例最值得擔心的本土Omicron」，更喊話所有邊防人員應該速打mRNA加強針，不要執著於5個月。

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林氏璧直言，相較於防疫旅館改列本土的2例Omicron，因為尚在隔離中，接觸人員有限，比較能控制，但這次停車場清潔人員案例已經進過社區，2日發病，可是在12月30~31日到中壢市場擺攤時可能已經有傳染力，不可輕忽。

林氏璧建議，機場邊防的重要人員，包括防疫旅館員工，防疫計程車司機，機組員等應該要盡快施打mRNA加強針，不要執著於5個月，以加強對Omicron的保護。特別是打兩劑AZ的人員。他解釋，打兩劑疫苗對Omicron有症狀的感染幾乎沒有防護力，特別是施打20週後，什麼疫苗都一樣，但打了mRNA加強針之後則可以到70%左右。

「而且動作要快，春節已近，境外移入尖峰時刻已到」林氏璧指出，打完疫苗至少還需要一週左右保護力才會出來，現在疫苗明明就是夠的，打氣已經沒這麼高，5、6個月的規定是基於之前對Delta的觀察。但邊防人員面對的是Omicron，真的不需要執著於5個月的規定。他表示，希望專家會議和指揮中心要趕快採取行動，「老實說現在已經慢了。」