　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

再傳2員工染疫！化學兵進駐桃機擴大清消　鎖定二航廈、停車場

▲桃園國際機場在最新Skytrax公布全球百大最佳機場排名下滑，桃機公司指出，將改善軟硬體設施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃機又傳兩名員工染疫，今天已由國軍化學兵進駐機場清消。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許維寧／台北報導

桃園機場昨天晚間傳出一名員工確診新冠肺炎，由指揮中心證實為本土個案。桃機公司今天（1/4）說明，該名員工已經於昨日入院治療，昨日已對其相關工作區域進行緊急消毒，今天國防部陸軍33化學兵將進駐桃園機場P3停車場進行消毒，並於11時全面清消第二航廈，桃機552名防疫計程車駕駛也將於今日陸續完成採檢。

桃機公司今天表示，昨日下午接獲清潔承包商通報，一名員工於昨日上午返家後出現症狀，並於中午經衛福部桃園醫院快篩及核酸檢測後確診，隨即入院治療，桃機隨即督導承商針對員工工作區域、動線進行清消，同時配合衛生單位疫調，執行相關防疫作業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 化學兵進駐桃機清消 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲化學兵進駐桃機清消 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃機公司說明，該名員工上班時間為大夜班，工作時間為深夜23時至隔日上午7時，負責桃園機場P3停車場洗手間及地面清潔工作，已於去年7月29日接種第二劑AZ疫苗，納入第一線高風險工作人員，每5至7天就會進行快篩檢測，12月28日接受定期快篩時仍為陰性反應，相關接觸人員已由衛生單位匡列進行自主居家隔離。

今天上午再傳出桃機又新增兩名員工確診，對此機場內部表示說法以桃園市衛生局、指揮中心為主，但今日將由國防部陸軍33化學兵群，動員32人、12組裝備至桃園機場P3停車場進行消毒，並將於上午11時針對第二航廈進行全面大清消。但據了解，P3停車場多提供於防疫計程車停靠使用，並非出入境民眾會使用到的區域。

另外，桃機也說，機場排班防疫計程車共計552名，昨日已採檢313人，今日將持續採檢，未完成篩檢者禁止出車執勤。

桃機內部表示，預計今天能全部篩檢完畢。至於是否會影響旅客入境運輸，桃機旅運尖峰時防疫計程車數目曾經高達1400多部，今天將持續評估交通狀況，若有影響將會協助調度支援，會做好相關對應措施。

另外，桃機也統計，機場員工第一劑疫苗接種率已達98.28%，第二劑達95.26%，目前正持續進行第三劑追加劑接種。

ET快訊
桃機染疫女員工「5症狀曝光」　快篩5天後確診
快訊／確診連環爆！　「華航2機師」驚傳染疫
手機降價榜出爐！iPhone 13價格全鬆動　5款罕見上榜
快訊／桃機本土增為4人確診！　再增計程車司機中鏢
唐吉訶德二號店「開幕時間曝光」！　網敲碗：等很久了
她忘戴口罩「全身脫光」拿裙擋臉！　人夫偷看眼神超誠實
確診者曾擺攤2天！忠貞市場停業3天　廣播內容曝光
80%↑無症狀感染！醫曝這些人最危險：造成嚴重傳播

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快篩陰後5天出現5症狀！清潔人員採檢確診　桃機公布工作區域

天選倒楣鬼「連開8超商福袋」內容物都一樣　購買秘訣曝光！

「嘉玲」再現身！校園連10天無新增個案　總數維持938例

桃機連環爆！「華航2機師」也傳染疫　飛美國線居檢5天確診

插隊好市多加油站！奧步哥「熄火不走了」員工速拆2招　神效率帥炸

2022年現省攻略！　新聞雲App「午間限定」搶iPhone13、一年份衛生棉

春節前「飼料玉米價高漲」豬隻吃不夠　農委會急提解決方法　

守住機場防線！擴大採檢700名防疫司機　忠貞市場附近設3採檢站　

桃機本土增為4人確診！3名清潔工同包商　再增P3排班小黃司機中鏢

鈉離子、醋酸根離子未達標！禾研「血液透析液」4400桶限期回收

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

阿嬤苦守加護外頭...半步不敢離　麵包當三餐「就怕兒孫想要找人」

快篩陰後5天出現5症狀！清潔人員採檢確診　桃機公布工作區域

天選倒楣鬼「連開8超商福袋」內容物都一樣　購買秘訣曝光！

「嘉玲」再現身！校園連10天無新增個案　總數維持938例

桃機連環爆！「華航2機師」也傳染疫　飛美國線居檢5天確診

插隊好市多加油站！奧步哥「熄火不走了」員工速拆2招　神效率帥炸

2022年現省攻略！　新聞雲App「午間限定」搶iPhone13、一年份衛生棉

春節前「飼料玉米價高漲」豬隻吃不夠　農委會急提解決方法　

守住機場防線！擴大採檢700名防疫司機　忠貞市場附近設3採檢站　

桃機本土增為4人確診！3名清潔工同包商　再增P3排班小黃司機中鏢

鈉離子、醋酸根離子未達標！禾研「血液透析液」4400桶限期回收

群聯CES展秀肌肉　展出新世代電競儲存方案迎商機

「台版富良野」即將引爆！1.6萬株薰衣草佈滿山坡　加碼2賞花秘境

每人只要百元出頭！礁溪最大「24H日式溫泉」湯屋　想泡就出發

大陸網信辦：擁百萬用戶資料平台海外上市須「網安審查」

快篩陰後5天出現5症狀！清潔人員採檢確診　桃機公布工作區域

龍蝦、鮑魚全加了！超豪華「新春比薩」限量開吃　還有佛跳牆口味

勞退新制基金12月虧109億元　勞工退休帳戶每人平均倒扣908元！

內湖包租公殺妻命案　非常上訴或改判7年半並監護3年

讚范弗利特「真領袖」　暴龍主帥：他讓我執教更輕鬆

合法診所賣偽造器材　獲利上億元！醫美界知名水貨商被逮

只差1秒...吉普車酒駕疾駛闖紅燈 「天使下凡」擋煞！神救援1家3口

生活熱門新聞

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

台大生休學拍A片！網紅木子小姐傳離世

業績都達標仍被資遣　網點破真相

社區警戒！桃機清潔員本土案例Ct值僅11

快訊／07：17規模5.1地震　最大震度2級

「台灣人越來越沒禮貌！」網有感：這族群最失禮

木子小姐「休學拍A片」　2千字揭開工作實情

寒流？北市恐探10度↓　下波強冷空氣可能創新低溫

快訊／桃機確診清潔人員「足跡」曝光！曾2天去忠貞市場

富基漁港「點1200沙公」送來紅蟳！店家回應超黑

2022年運勢大公開　命理師警告「4生肖犯太歲」：很多腥風血雨

新增1本土　醫憂曝3問題！恐隨時爆發大規模社區疫情

朱學恒狂爆高嘉瑜「上節目就脫」　黃暐瀚急勸

更多熱門

相關新聞

本土確診「很大機會是Omicron」！醫急勸：加強針別執著5個月

本土確診「很大機會是Omicron」！醫急勸：加強針別執著5個月

中央流行疫情指揮中心昨晚證實機場清潔人員確診，列為本土個案。對於機場人員傳出染疫事件，前台大醫師認為，很大機會是Omicron，並喊話指揮中心應讓所有邊防人員盡速施打加強針，不要執著5個月。

機場再傳增2員工確診！　桃機11時將展開航廈大清消

機場再傳增2員工確診！　桃機11時將展開航廈大清消

桃園機場確診個案　曾在忠貞市場擺攤

桃園機場確診個案　曾在忠貞市場擺攤

清潔工偷摸大貓被咬　害瀕危虎被擊斃

清潔工偷摸大貓被咬　害瀕危虎被擊斃

桃機安檢分流明年啟用　T3將設遠端監控中心

桃機安檢分流明年啟用　T3將設遠端監控中心

關鍵字：

化學兵桃園機場清潔工第二航廈防疫計程車

讀者迴響

熱門新聞

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

護理師染疫昏迷28天命危！　「大劑量威而鋼」奇蹟救回

宥勝手機桌布「地震也不放」緊摟周曉涵！

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

台大生休學拍A片！網紅木子小姐傳離世

業績都達標仍被資遣　網點破真相

社區警戒！桃機清潔員本土案例Ct值僅11

快訊／07：17規模5.1地震　最大震度2級

「台灣人越來越沒禮貌！」網有感：這族群最失禮

木子小姐「休學拍A片」　2千字揭開工作實情

怕被老公罵！她買平板送警局說「撿到」竟被貪警A走

更多

最夯影音

更多
高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！
陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面