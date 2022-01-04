再傳2員工染疫！化學兵進駐桃機擴大清消　鎖定二航廈、停車場

▲桃機又傳兩名員工染疫，今天已由國軍化學兵進駐機場清消。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許維寧／台北報導

桃園機場昨天晚間傳出一名員工確診新冠肺炎，由指揮中心證實為本土個案。桃機公司今天（1/4）說明，該名員工已經於昨日入院治療，昨日已對其相關工作區域進行緊急消毒，今天國防部陸軍33化學兵將進駐桃園機場P3停車場進行消毒，並於11時全面清消第二航廈，桃機552名防疫計程車駕駛也將於今日陸續完成採檢。

桃機公司今天表示，昨日下午接獲清潔承包商通報，一名員工於昨日上午返家後出現症狀，並於中午經衛福部桃園醫院快篩及核酸檢測後確診，隨即入院治療，桃機隨即督導承商針對員工工作區域、動線進行清消，同時配合衛生單位疫調，執行相關防疫作業。

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▲化學兵進駐桃機清消 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃機公司說明，該名員工上班時間為大夜班，工作時間為深夜23時至隔日上午7時，負責桃園機場P3停車場洗手間及地面清潔工作，已於去年7月29日接種第二劑AZ疫苗，納入第一線高風險工作人員，每5至7天就會進行快篩檢測，12月28日接受定期快篩時仍為陰性反應，相關接觸人員已由衛生單位匡列進行自主居家隔離。

今天上午再傳出桃機又新增兩名員工確診，對此機場內部表示說法以桃園市衛生局、指揮中心為主，但今日將由國防部陸軍33化學兵群，動員32人、12組裝備至桃園機場P3停車場進行消毒，並將於上午11時針對第二航廈進行全面大清消。但據了解，P3停車場多提供於防疫計程車停靠使用，並非出入境民眾會使用到的區域。

另外，桃機也說，機場排班防疫計程車共計552名，昨日已採檢313人，今日將持續採檢，未完成篩檢者禁止出車執勤。

桃機內部表示，預計今天能全部篩檢完畢。至於是否會影響旅客入境運輸，桃機旅運尖峰時防疫計程車數目曾經高達1400多部，今天將持續評估交通狀況，若有影響將會協助調度支援，會做好相關對應措施。

另外，桃機也統計，機場員工第一劑疫苗接種率已達98.28%，第二劑達95.26%，目前正持續進行第三劑追加劑接種。