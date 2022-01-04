桃機本土增為4人確診！3名清潔工同包商　再增P3排班小黃司機中鏢

▲桃機傳出有清潔人員確診，足跡與防疫車隊重疊，桃市府緊急採檢300位司機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許維寧／台北報導

桃園機場昨天晚間傳出一名清潔工確診新冠肺炎，由指揮中心證實為本土個案。今天（1/4）在陸續傳出又有兩名員工確診，知情人士透露，今天新增的兩名員工與昨日一案同為清潔員，均屬於同一個包商、曾共同搭乘交通車。另外，由於昨日染疫員工清潔場地為P3停車場，今天也再傳出一名防疫計程車司機染疫，該停車場固定為計程車排班停放處。桃機表示，詳細情形均有待指揮中心說明。

指揮中心於昨日晚間證實，一名於桃機清潔員工於昨日下班後出現相關症狀，經篩檢後確診新冠肺炎。未料今天早上再傳出又有兩名清潔員工確診，據內部人士表示，今天確診的兩名清潔員和昨日一案為同一包商下的員工，三人曾經搭乘同一輛交通車上下班。

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未料，今天稍早又再傳出一名防疫計程車司機染疫。內部人士談到，照理來說，該名司機應不會和上述三名清潔員工同車，且機場防疫計程車都使用線上排班，駕駛間不會有使用同一個密閉空間的問題。但昨日感染的一案，負責的清潔環境正好是P3停車場，也是機場防疫計程車停車的所在地，但兩者間是否有直接關聯目前無法確定，有待下午指揮中心證實。

桃園機場今日將由國防部陸軍33化學兵群，動員32人、12組裝備至桃園機場P3停車場進行消毒，並將於上午11時針對第二航廈進行全面大清消。

另外，桃機也說，機場排班防疫計程車共計552名，昨日已採檢313人，今日將持續採檢，未完成篩檢者禁止出車執勤。

桃機內部表示，預計今天能全部篩檢完畢。至於是否會影響旅客入境運輸，桃機旅運尖峰時防疫計程車數目曾經高達1400多部，今天將持續評估交通狀況，若有影響將會協助調度支援，會做好相關對應措施。