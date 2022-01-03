黑鷹飛官被分手秒變渣男！偷錄性愛照要脅散佈：我就下流無恥

▲張姓黑鷹飛官僅因不滿女友欲提分手，竟怒持不雅片威脅女友散佈嗆「我就冠個渣男，妳呢？」。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

記者林冠吟／新北報導

曾擔任黑鷹直升機飛行員的張姓男子，2020年1月透過交友網站認識廖姓女子，2人進一步認識交往，不過張男竟因不滿廖女欲提分手，持廖女的不雅照威脅公開，直言「我知道我犯法，但妳要紅，我可以讓妳紅」、「我就冠個下流無恥的渣男，妳呢？」等語，讓廖女忍無可忍怒告。新北地院審理後，判張男須賠償廖女30萬元。

判決書指出，曾任黑鷹飛官的張姓男子，2020年1月透過交友網站認識一名廖姓女子，2人並因此進一步交往。交往期間，張男曾要求廖女以視訊的方式，提供其裸體或自慰影片以供其觀賞，廖女則提出張男不得在過程中錄影或截圖的條件，但張男卻先是假意同意後，再偷偷截錄。

同年7、8月間，2人在發生性行為時，廖女竟在無意中發現張男偷偷拍下2人的性愛過程，氣得和張男大吵一架，當場要求張男立即刪掉，張男事後也在廖女的面前將不雅影片全數刪除。

不料事後2人因故爆發嚴重爭吵，廖女怒向張男提出分手要求，但張男卻持先前曾偷拍廖女的不雅照威脅廖女「如果妳依然故我，那也別怪我不小心跟好友分享」、「這些影片流出，相信也沒人敢娶妳了」、「我知道我犯法，但妳要紅，我可以讓妳紅」、「妳願意我也沒差，反正裡面也有我，一起丟臉，我就冠個下流無恥的渣男，妳呢？」等語；2人分手後，張男更聲稱因擔心廖女會向其所服役之部隊投訴，害其恐遭部隊汰除，因而不願將廖女的不雅照刪除，反而以此為把柄，好用來報復廖女，更直接將廖女的不雅照傳給其父親，要求要公開給媒體，讓廖女最終忍無可忍，怒對張男求償100萬元。

庭審時，張男否認有竊錄行為，僅承認有傳不雅照給廖女，張男還反控廖女，是廖女向他討要50萬元的分手費，甚至還到其服務部隊散佈不實謠言，害他遭到部隊汰除，反向廖女求償200萬元。

新北地院審酌相關事證後認為張男友竊錄之事實，更以此恐嚇廖女，廖女因此向張男所服務之部隊陳情反訴，也無任何不法性，且決議是否要汰除張男職務是軍事機關之權責，廖女無從置喙，而軍事機關的行政懲處結果，亦難認與廖女有相當因果關係，對於張男的反訴要求賠償不足採，並判張男須賠償廖女30萬元，全案仍可上訴。