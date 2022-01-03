　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黑鷹飛官被分手秒變渣男！偷錄性愛照要脅散佈：我就下流無恥

▲國慶半兵力空中預演，天觀機黑鷹直升機飛越上空。（圖／記者林敬旻攝）

▲張姓黑鷹飛官僅因不滿女友欲提分手，竟怒持不雅片威脅女友散佈嗆「我就冠個渣男，妳呢？」。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

記者林冠吟／新北報導

曾擔任黑鷹直升機飛行員的張姓男子，2020年1月透過交友網站認識廖姓女子，2人進一步認識交往，不過張男竟因不滿廖女欲提分手，持廖女的不雅照威脅公開，直言「我知道我犯法，但妳要紅，我可以讓妳紅」、「我就冠個下流無恥的渣男，妳呢？」等語，讓廖女忍無可忍怒告。新北地院審理後，判張男須賠償廖女30萬元。

判決書指出，曾任黑鷹飛官的張姓男子，2020年1月透過交友網站認識一名廖姓女子，2人並因此進一步交往。交往期間，張男曾要求廖女以視訊的方式，提供其裸體或自慰影片以供其觀賞，廖女則提出張男不得在過程中錄影或截圖的條件，但張男卻先是假意同意後，再偷偷截錄。

同年7、8月間，2人在發生性行為時，廖女竟在無意中發現張男偷偷拍下2人的性愛過程，氣得和張男大吵一架，當場要求張男立即刪掉，張男事後也在廖女的面前將不雅影片全數刪除。

不料事後2人因故爆發嚴重爭吵，廖女怒向張男提出分手要求，但張男卻持先前曾偷拍廖女的不雅照威脅廖女「如果妳依然故我，那也別怪我不小心跟好友分享」、「這些影片流出，相信也沒人敢娶妳了」、「我知道我犯法，但妳要紅，我可以讓妳紅」、「妳願意我也沒差，反正裡面也有我，一起丟臉，我就冠個下流無恥的渣男，妳呢？」等語；2人分手後，張男更聲稱因擔心廖女會向其所服役之部隊投訴，害其恐遭部隊汰除，因而不願將廖女的不雅照刪除，反而以此為把柄，好用來報復廖女，更直接將廖女的不雅照傳給其父親，要求要公開給媒體，讓廖女最終忍無可忍，怒對張男求償100萬元。

庭審時，張男否認有竊錄行為，僅承認有傳不雅照給廖女，張男還反控廖女，是廖女向他討要50萬元的分手費，甚至還到其服務部隊散佈不實謠言，害他遭到部隊汰除，反向廖女求償200萬元。

新北地院審酌相關事證後認為張男友竊錄之事實，更以此恐嚇廖女，廖女因此向張男所服務之部隊陳情反訴，也無任何不法性，且決議是否要汰除張男職務是軍事機關之權責，廖女無從置喙，而軍事機關的行政懲處結果，亦難認與廖女有相當因果關係，對於張男的反訴要求賠償不足採，並判張男須賠償廖女30萬元，全案仍可上訴。

ET快訊
地震超搖「北檢磁磚整片掉」　砸中律師！
快訊／規模6.0強震　中捷全線一度停駛
LIVE／今年首起強震規模6.0「雙北4級搖很大」　氣象局最
突然就搖！強震雙北4級「手機沒警報」　網全喊+1：嚇歪
快訊／規模6.0強震　氣象局回應了
快訊／「規模6.0強震」高嘉瑜第一時間發文質疑：沒有警報！
快訊／規模6.0強震！新北三重民眾受困電梯
今年第一強震「雙北都4級」　網晃到頭暈：連在路上都有感
快訊／規模6.0強震！　北捷緊急減速
快訊／台北超有感地震！17：46規模6地震　最大震度4級
快訊／17:46地震！　台北晃超大
美麗華富二代拿公地貸10億遭起訴　他自爆：土地多到搞不清楚
爆2例Omicron本土　柯文哲指示：中正區某防疫旅館「即日
天道盟大哥母喪公祭　黑衣人與警爆衝突！推擠狂飆三字經
阿緯茶餐廳撤出ATT 4 FUN　2層樓旗艦店關門

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎士講手機遭攔查...拍搜摸到「硬硬的」　他加速撞警遭壓制

地震超搖「北檢磁磚整片掉」　廁所傳出尖叫聲法警急巡哨

「大陸胞兄」急需百萬　屏東阿北郵局匯款…行員+警聯手阻詐

快訊／台南市中西區民宅火警　消防人員救出5人2送醫

坤輿試運轉爆肢體衝突　董事現場推人+勒脖！警第二波拘提

電鍍廠偷排氰化物！21歲新婚工人喊「爸我不行了」亡…留妻2幼子

黑鷹飛官被分手秒變渣男！偷錄性愛照要脅散佈：我就下流無恥

美麗華富二代拿公地貸10億遭起訴　他自爆：土地多到搞不清楚

衝突畫面曝！天道盟大哥母喪公祭　黑衣人與警推擠狂飆三字經

台南聯結車右轉擦撞機車！　婦人倒地「後輪輾過頭」濺血慘死

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

品冠8歲兒唱《門沒鎖》爆紅　「虎子無犬父」遺傳美聲

台中中國附醫商圈滷味店突氣爆　震退2巡邏員警！下秒衝進店救人

台中滷味店氣爆瞬間畫面曝！2員警就在現場...衝店內搶救老闆娘

驚悚瞬間！聯結車「撞破」分隔島　釀13車連環撞...女駕駛目擊尖叫

騎士講手機遭攔查...拍搜摸到「硬硬的」　他加速撞警遭壓制

地震超搖「北檢磁磚整片掉」　廁所傳出尖叫聲法警急巡哨

「大陸胞兄」急需百萬　屏東阿北郵局匯款…行員+警聯手阻詐

快訊／台南市中西區民宅火警　消防人員救出5人2送醫

坤輿試運轉爆肢體衝突　董事現場推人+勒脖！警第二波拘提

電鍍廠偷排氰化物！21歲新婚工人喊「爸我不行了」亡…留妻2幼子

黑鷹飛官被分手秒變渣男！偷錄性愛照要脅散佈：我就下流無恥

美麗華富二代拿公地貸10億遭起訴　他自爆：土地多到搞不清楚

衝突畫面曝！天道盟大哥母喪公祭　黑衣人與警推擠狂飆三字經

台南聯結車右轉擦撞機車！　婦人倒地「後輪輾過頭」濺血慘死

騎士講手機遭攔查...拍搜摸到「硬硬的」　他加速撞警遭壓制

開車出門「最黑副駕」站著貼靠枕沿路睡翻　飼主笑：誰能比牠爽

「柯文哲算是政壇大咖」　陳佩琪：跟唱國歌的醫護排一起是什麼考量？

地震超搖「北檢磁磚整片掉」　廁所傳出尖叫聲法警急巡哨

屏東大貨車轉彎「沙拉油灑滿地」　路面全癱！警積極處置獲好評　　

規模6有感地震　台電：電廠正常運作、雙北部分停電查修中

東部海域規模6.0強震　中捷、桃捷一度停駛2分鐘

快訊／台北市最大震度4級　北捷全線「晚間6時恢復正常」

東部海域規模6.0強震！　原能會：各核能電廠運作正常

「我被允許投丟和失誤」　衛少三分5投0中＋9失誤自認狀況不差

G奶護理師以為遇佛心房東！台北套房2.5萬→1.5萬　結局超傻眼

社會熱門新聞

酒駕撞毀一家四口　林阿嬤理髮賺錢顧兒孫

台中女看五月天演唱會搭專車返家　睡醒又在高雄

快訊／國道3號15車連環撞！

快訊／台大法律男學生宿舍墜樓亡

驚悚畫面曝！司機開車門擊落機車奪命

渣男撿屍醉女　害她裸奔跳窗求救

一家4口遭撞　姊「牙齒全斷」醫師捐助重建費

譙「力宏敢啦」！高雄酒醉髒話妹慘了

酒駕撞碎一家4口　阿公悲曝兒孫最新狀況

南投臥龍洞驚見「吊掛男屍」！還有1男1女詭異失蹤

醉男坐馬路遭輾過　22歲女駕駛撞死人嚇傻

阿嬤苦守加護畫面曝！家當、藥品全帶身上

即／苗栗市區公寓氣爆火警　「1狗1兔1浣熊」死亡

快訊／雲林賓士撞聯結車　1命危2傷送醫

更多熱門

相關新聞

女友胖25kg「跨年逼婚」　他不敢娶：破70太超過了

女友胖25kg「跨年逼婚」　他不敢娶：破70太超過了

女友交往後暴增25公斤，還繼續吃宵夜不想減肥，身為男友該如何委婉勸說？一名男子無奈地說，女友跨年夜在朋友面前逼問「什麼時候娶我？」當下他根本說不出話，因為「我是有娶她的念頭，但她的身材讓我太介意了，我的內心無法過這一關」，實在無法接受身高155公分的女友體重竟然已經破70公斤。

打翻飲料「女友給洗車費」　他沒品1舉動慘了

打翻飲料「女友給洗車費」　他沒品1舉動慘了

分手後「這5星座最難挽回」！

分手後「這5星座最難挽回」！

突收前夫「新女友簡訊」！內容曝光網笑翻

突收前夫「新女友簡訊」！內容曝光網笑翻

女友高薪又節儉「0存款超心酸」　他求完婚才知

女友高薪又節儉「0存款超心酸」　他求完婚才知

關鍵字：

黑鷹飛官不雅照女友分手

讀者迴響

熱門新聞

9m88客串《華燈2》被罵演技尬爆！她2聲明揭幕後真相

台大生休學拍A片！網紅木子小姐傳離世

星光幫歌手改當冷氣工！遭指夢碎親回應

肚痛吃藥撐！30歲女「一睡叫不醒」　醫嘆：流血流到死

割包皮有多痛？「疼痛等級PK」結果驚呆網

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

快訊／17：46地牛大翻身！　台北搖好大

《麻辣》女星患子宮頸癌「熬38次放化療」

劉品言曝小姐私照　網入戲指認兇手

女友胖25kg「跨年逼婚」　他不敢娶：破70太超過了

金曲歌后開唱「離奇大走音」！

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

王勝偉、洪聖欽、陽耀勳加入悍將！

火葬場忘記了！男遺體放1個月　腐爛到全家崩潰

更多

最夯影音

更多
台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」
跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面