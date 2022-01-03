買375元滷味！百年老店誤開「85萬」發票急尋人：請大家幫幫忙

▲位在台北市大同區的百年滷味店，昨誤開了一張金額高達85萬的天價發票。（翻攝自小春樓臉書）

圖文／鏡週刊

位在台北市大同區的小春樓滷味擁有百年歷史，昨（1日）店家在臉書急發文，表示不小心誤開了一張金額高達85萬元的滷味發票，希望藉助網路力量，拜託拿到該張發票的顧客趕緊來換。

小春樓滷味在臉書粉專發文，表示誤將金額原為375元的發票開成85萬375元，希望大家能幫忙找到消費該張發票的客人，「請客戶宅心仁厚，來換發票好嗎？」店家說明該張發票是在昨早上大約11點左右開出。

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據了解，會發生開錯發票這樣的烏龍事件，是因前一名客人買了850元的滷味，並向店員表示不必開發票，等到下一位客人結帳時，店員忘記將剛剛的850元金額刪除，所以發票才會開出「850375」這樣的金額。

但當下客人和店員都沒發現，是等到打烊結算時才發現出了大包。店家營業稅按規定繳交5%，原本只要繳19元，但現在開錯發票，店家要多繳4萬2千5百元，這讓店家相當著急發文尋人，希望該顧客看到後能夠帶著發票回來更換。



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