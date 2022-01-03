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社會 社會焦點 保障人權

「布娃娃」幫女童申冤　警靠紅墨水揪出惡保母、小王

郭女及王男以熱水燙傷女童後，僅替女童撒消炎藥粉治療，還不讓女童阿姨探視。（示意畫面）

▲郭女及王男以熱水燙傷女童後，僅替女童撒消炎藥粉治療，還不讓女童阿姨探視。

圖文／鏡週刊

保母郭女與其同居人因不滿女童經常尿濕褲子，不時斥責、毆打女童，甚至澆淋熱水，要女童學到教訓，女童遭虐死亡後，郭女為了卸責，一度推稱是女童自己在家中奔跑，撞翻熱水鍋導致燙傷，但檢警抽絲剝繭，透過現場模擬及測謊，最終才讓真相大白。

郭女第一次偵訊時供稱，她受託照顧女童約9個月，因女童常隨地大小便，講不聽又教不會，她曾拿鞋拔、衣架教訓，也會徒手毆打、腳踹，至於男友因為上夜班，與女童接觸較少，偶爾才會協助管教。郭女說，女童下半身的傷勢，是因為女童頑皮，自己撞翻煮奶瓶、奶嘴的熱水鍋，才會被燙傷，由於女童沒有健保，她也沒錢帶女童就醫，只好自行購買碘酒、消炎藥粉幫女童療傷。

不過，檢警認為，女童的身高不高，如果撞到桌上的熱鍋，應該是肩膀、胸口被燙傷才對，傷勢不可能集中在下半身，因此對郭女的說法存疑，於是再次訊問，郭無法自圓其說，坦承用熱水澆淋女童，檢察官隨即向法院聲請羈押郭女獲准，同時依過失致死罪嫌，諭令王男20萬元交保候傳。

另一方面，為釐清郭女是否反覆對女童施虐以及女童的真正死因，檢警特別帶郭回到住處模擬，並以一個大型布娃娃充當女童，接著拿出燒水的鍋子，依郭說的量裝水，還在水中加入紅墨汁，要郭還原當天狀況。沒想到，郭又當場翻供，宣稱她當時準備幫睡覺中的女童換衣服，女童下半身沒穿褲子，她拿鍋子從床旁經過，不小心打翻，熱水才會灑在女童身上。

▼檢警以布娃娃充當女童，並在裝水的鍋中加入紅墨汁，模擬案發經過。

檢警以布娃娃充當女童，並在裝水的鍋中加入紅墨汁，模擬案發經過。（警方提供）

檢察官追問郭女，若不小心打翻，熱水應飛濺到胸口、腹部，下半身不可能有這麼嚴重的傷口，面對質疑，郭啞口無言。檢警見郭供詞反覆，遇到關鍵問題又沉默不語，決定對她測謊，結果發現，她聽到「王男當天是否在場？」「王男是否參與燙傷女童？」等問題時，測謊圖譜都出現異常，於是對她曉以大義，最後郭終於放聲大哭，向檢警坦承一切。

郭女表示，2005年7月28日晚間，男友發現女童又尿濕褲子，便與她一起帶女童到廁所清洗，並責罵女童，清洗後，王還是怒氣難消，所以要她去拿裝熱水的鍋子，澆淋女童當作懲罰，導致女童的下半身多處被嚴重燙傷。

▼檢警將保母郭女帶回住處（圖）模擬案發經過，發現郭女供詞矛盾，遂進行測謊。

檢警將保母郭女帶回住處（圖）模擬案發經過，發現郭女供詞矛盾，遂進行測謊。（東森新聞提供）

郭女還向檢警坦承，事後曾跟男友說好，如果東窗事發，由她一肩扛下、入監服刑，留男友在外照顧兒子，2人心心念念自己的兒子，卻狠心對別人的小孩下毒手，讓檢警聽了直搖頭。獲知王男才是下手的真凶後，檢警趕緊將王拘提到案，並聲請羈押獲准。

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