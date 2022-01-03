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妻離家去台北變「狠心保母」　他看新聞認出竟綠光罩頂

郭女（左）及王男（右）因虐死女童，被警方依過失致死罪嫌送辦。（東森新聞提供）

▲郭女（左）及王男（右）因虐死女童，被警方依過失致死罪嫌送辦。

圖文／鏡週刊

女童因尿濕褲子遭保母及其男友澆淋熱水懲罰，最後因傷重結束短暫生命，檢警追查真相後，將2人依過失致死罪送辦，卻意外查出，郭女在南部另有婚姻，逃家後與男友同居生子，郭夫透過新聞才得知，失蹤的妻子竟犯下虐童致死案，甚至還與他人通姦，北上怒告。

「燒燙傷有多痛！小女童怎麼可能受得了？一定每天哭，沒辦法睡覺，但哭又會被打！」時任中山分局偵查佐王其南說，女童受傷後，郭女怕虐童行為被發現，不敢帶她去看醫生，只幫她在傷口灑消炎藥粉，藥粉留在表面，一層層加上去，幾天下來，最表層的結痂變得很厚，但深層的燒燙傷沒有獲得治療，傷口發炎、潰爛，所以最後導致女童不幸死亡。

檢警調查，遭凌虐致死的女童身世可憐，她的母親未婚生下她之後，把她交由南部的外婆照顧，便不知去向，女童外婆年事已高，體力根本無法負荷，女童的阿姨便將她帶到台北，但因上夜班，所以把她託給樓上鄰居郭女照顧，每個月給郭1萬8千元保母費。

女童的阿姨平日有空，就會到郭家探視，假日偶爾也會帶女童回家，卻多次發現她的眼角有瘀血，當時郭解釋是女童頑皮撞傷，阿姨也信以為真。值得一提的是，女童死亡前2週，阿姨每次去郭家探視女童，郭都稱女童睡了，所以一直沒見到，沒想到再接到通知，竟是女童已經死亡的消息。

▼郭女（左）面對調查多次翻供、改口，最後才承認與王男聯手虐死女童。

郭女（左）面對調查多次翻供、改口，最後才承認與王男聯手虐死女童。（東森新聞提供）

檢警另外查出，郭女其實另有家庭，案發前幾年，她與丈夫爭吵後離家，自行在外租屋，與丈夫斷了聯繫，並與王男同居，2人育有一子，郭夫是後來看到新聞，才發現虐童的保母竟是失聯的妻子，因此控告郭及王通姦，2人事後也都被起訴、判刑。

這起殘忍的虐童案進入法院審理之後，郭女一度在法庭上怒罵承辦刑警要她測謊、自白，是「沒有良心」，結果被檢察官反嗆：「妳沒有資格說良心這2個字！」法院最後認定，郭是受女童家屬囑託照顧的義務人，卻違背職務傷害女童致死，案發後又不肯認錯，惡行重大，將她判刑11年半定讞，另外判王男8年10個月徒刑，要2人為女童消逝的生命在獄中贖罪。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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