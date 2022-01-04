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2021年6大閱讀關鍵字　全民瘋台股、漫畫輕小說迎來「大IP」時代

繼「2021心理勵志暢銷榜TOP10」、「2021投資理財暢銷榜TOP10」之後，職場人應該對2021年大家的閱讀習慣有些瞭解了，編輯也根據博客來的統計資料，為職場人統整2021年「6大閱讀關鍵字」，不論是想要制定新年度的工作目標、專案企劃，還是單純想要跟上流行時事，都可以參考這一份資料哦！

2021年閱讀趨勢1：台股「疫」軍突起，全民瘋理財

2021博客來「6大閱讀關鍵字」全民瘋理財投資，數位轉型成趨勢？

▲2021年6大閱讀關鍵字。（圖／pixabay，下同）

2021年股價、房價、物價紛紛上漲，加上台股表現創新高，投資人數也愈來愈多，新世代投資者也出現了「TINA」（在超低債券利率的環境下，投資者「別無選擇」）、「FOMO」（「錯失恐懼症」一種焦慮現象）現象，「投資學」也成了年度閱讀大勢，比如博客來年度暢銷書榜「投資理財」書就占榜6席。值得一提的是，2021年「虛擬貨幣」書籍業績也成長2倍以上，可見也是未來的趨勢之一。

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2021年閱讀趨勢2：「數位轉型」浪潮，自我成長風氣盛行

2021年5月中旬疫情爆發，遠距教學、WFH、零接觸成了新生活常態，從個人到企業都在做「數位升級」，也帶動了行銷、廣告、業務等相關閱讀趨勢。

2021年閱讀趨勢3：遠距教學「童書」夯

承接上段，受到疫情三級警戒的影響，學校紛紛改成居家遠端教學，所以在2021年童書的銷售量也節節攀升，其中又以故事和小說類的需求量最大，推測是因疫情期間「童書」是國中小學生居家最好的輔助學習及休閒替代。

2021年閱讀趨勢4：漫畫、輕小說迎來「大IP」時代

日常有在關注暢銷榜及暢銷作家的職場人應該會發現，2021年有許多漫畫輕小說大型IP與作者進榜，像是《特殊傳說》作者護玄、擁有BL古風輕小說的作者墨香銅臭。而漫畫部分則是由《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《咒術迴戰》、《排球少年》、《航海王》為5大熱門日漫IP。

2021年閱讀趨勢5：「Podcaster雙重身分」為新寵

職場人日常也有聽Podcast的習慣嗎？根據統計，在2021年新書榜前10名的作家中，就有高達5位同時為知名Podcast目主持人，比如股癌謝孟恭《灰階思考》、周慕姿《過度努力》、唐綺陽《2021唐綺陽星座運勢大解析》、角子《一個人，你也要活得晴空萬里》、吳淡如《人生實用商學院》。

2021年閱讀趨勢6：視聽娛樂回歸「宅閱讀」

▲三級警戒期，「小說」的閱讀需求大增（圖／IMDb）

在三級警戒期間，也發現全齡讀者對於「小說」閱讀需求大增，也帶動經典紀念版重新推出，比如三毛《撒哈拉歲月》、白先勇《臺北人》。另外，電影話題改編的人氣套書《沙丘》也在電影上映後獨領風騷，並帶動科幻小說的閱讀趨勢。

 對於上述6個年度閱讀趨勢，職場人有什麼看法呢？總結2021年的閱讀趨勢會發現，熱銷關鍵字為「FOMO瘋投資」、「數位轉型」、「動漫大IP」、「Podcaster雙重身份」、「文學滲透力」等，不論身處何種產業，掌握流行趨勢才能與時俱進。

Source：博客來

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