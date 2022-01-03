【廣編】YAMAHA足夢嘉年華把足球場搬進新北耶誕城！攜手新北市體育處推廣兒童足球

▲YAMAHA足夢嘉年華現場超過240個小朋友參與grassroot足球體驗課程。

圖、文／YAMAHA提供

由YAMAHA台灣山葉機車與新北市政府體育處共同舉辦的YAMAHA足夢嘉年華於1/2在新北市市民廣場登場，為了提供小球員們安全舒適的踢球空間，YAMAHA邀請了新北在地優秀足球隊，把五人制足球場直接搬進新北耶誕城，激烈賽況讓人驚呼連連；還安排了由中華民國足球協會教練帶領的Grassroot草根足球課程，藉由趣味的球感體驗讓小朋友們認識足球，體驗課程8梯次共240個名額，現場反應十分熱烈。針對耶誕城現場的民眾，YAMAHA也設立了足夢嘉年華闖關活動，包含射門體驗／足撞球／腳力大考驗等遊戲，完成任務者可獲得YAMAHA提供的精美禮品，吸引超過500位家長及孩童共襄盛舉，不只一起感受到足球的魅力，也有不少家長表示想讓自己的小朋友也去學足球，實際達到了足球推廣的目的。

台灣山葉機車自2009年起持續耕耘台灣基層足球，與中華民國足球協會共同推展YAMAHA CUP快樂踢球趣兒童足球賽，每年皆吸引超過180隊兒童足球隊參賽，另外也實際走入校園將國際足球總會Grassroot（草根計畫）的教學課程帶給偏鄉的孩童們，秉持著社會關懷的信念與及青少年育成的宗旨，持續觸動更多學童對運動的興趣。台灣山葉機車管理本部人力資源部王榛涓經理表示：「明年有很多大型賽事接連登場，YAMAHA也會持續扮演好體育推手的角色，期待藉由運動帶給大家更多的感動時刻。」