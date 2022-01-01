亞洲唯一！全球令人讚嘆的8棵耶誕樹　「新北耶誕城」上榜

▲「新北歡樂耶誕城」獲英國Wanderlust推薦「全球令人讚嘆的8棵耶誕樹」亞洲唯一上榜。（圖／新北觀光局提供，以下皆同）

記者楊蕓／新北報導

「新北歡樂耶誕城」活動將於1月2日結束，此次首度與丹麥知名玩具品牌「樂高公司」合作，打造獨特的3D雷射光雕投影秀，以及三大燈區的樂高裝置，讓國際媒體驚艷。英國知名旅遊媒體「Wanderlust」日前推薦「全球令人驚嘆的8棵耶誕樹(The world’s 8 most spectacular Christmas trees)」，「新北歡樂耶誕城」在市民廣場的地標樂高耶誕樹，成為亞洲地區唯一上榜名單，新北市觀光局邀請還沒到訪的民眾，把握時間不要錯過。



觀光局長蔣志薇表示，「新北歡樂耶誕城」能被國際知名媒體報導推薦，成為亞洲區唯一上榜名單，是展現了新北市不斷努力創造獨特城市魅力、吸引全球目光的成果，也感謝所有民眾來到耶誕城，都很願意配合相關防疫規定，讓「新北歡樂耶誕城」被世界看見。

蔣志薇說，英國知名旅遊媒體「Wanderlust」推薦「全球令人驚嘆的8棵耶誕樹」，讓新北市政府市民廣場的耶誕樹與美國紐約、立陶宛維爾紐斯、巴西里約熱內盧、義大利的英吉諾山、法國斯特拉斯堡、英國倫敦以及葡萄牙里斯本等7大耶誕樹並列。

今天是2022年的第一天，也是元旦連假的次日，觀光局誠摯邀請台灣所有民眾把握「新北歡樂耶誕城」最後2天的舉辦時間，來到三大燈區欣賞美麗的燈飾與光雕，親眼感受「全球令人讚嘆的8棵耶誕樹」的無限魅力。