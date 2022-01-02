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烏俄邊境才停火10天　烏克蘭1士兵重傷陣亡！拜登今與烏國總統通話

▲▼烏俄、俄烏衝突、烏克蘭軍方2021年12月17日在東部邊境一個未知確切地點的射擊場進行砲兵演習。（圖／路透）

▲烏克蘭軍方2021年12月17日在東部邊境一處射擊場進行砲兵演習。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

新年第一天烏俄紛爭仍在持續，烏克蘭軍方1日發布聲明指出，一名烏克蘭士兵在與親俄羅斯的分離主義分子戰鬥中陣亡。雖然烏克蘭並未進一步說明這名士兵是如何被殺的，但距離烏俄雙方2021年12月22日同意停火之後，僅僅過了10天，就有士兵交戰而亡。

根據法新社報導，烏克蘭軍方1日表示，親俄的分離主義分子在24小時內發動3次襲擊，使用的是手榴彈發射器和小型武器，一名烏克蘭士兵在交戰中受了致命傷，最終傷重不治，但軍方並未透露更多相關細節。

▲▼烏俄、俄烏衝突、烏克蘭軍方2021年12月17日在東部邊境一個未知確切地點的射擊場進行砲兵演習。（圖／路透）

▲烏克蘭軍方2022新年第一天即宣布一名烏克蘭士兵陣亡。（圖／路透）

據報導，俄羅斯和烏克蘭在去年12月22日表態同意再次停火，但國際觀察團體卻表示，早在第二天，基輔和分離主義分子就相互指責對方違反停火協議。而元旦當天這名士兵之死，是雙方停火後的首起陣亡事件。

報導指出，自2014年俄羅斯掌控克里米亞半島以來，烏克蘭一直在東部與俄國接壤的頓巴斯（Donbas）等地區和親俄分離主義分子作戰，之前所有的停火，包含2020年7月達成的一次停火協議在內，都全數被打破，目前烏克蘭東部邊境衝突已經造成1.4萬人死亡。另外，美國總統拜登預定於2日和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話，美俄雙方也計畫在9日至10日在日內瓦展開談判。

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