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好吃又好玩！　桃園眷村文化節「走村走春-迎虎年」1／8-16日展開

▲桃園眷村文化節今年以「走村走春-迎虎年」為主題。（圖／文化局提供）

▲桃園眷村文化節今年以「走村走春-迎虎年」為主題。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園眷村文化節將於8日至16日展開，今年以「走村、走春-迎虎年」為主題，在中壢龍岡森林公園策劃多場精彩活動，串連「桃園眷村鐵三角」憲光二村、太武新村及馬祖新村及各社區，邀請人氣大廚教你如何用眷味食材，製作美味年菜，還有7個眷村社區「走村走春展」，同時安排2條眷村小旅行路線，帶領民眾一起感受光陰的故事。

▲桃園眷村文化節今年以「走村走春-迎虎年」為主題。（圖／文化局提供）

桃園眷村文化節「走村、走春-迎虎年」3日於文化局展開記者會，文化局指出，眷村飲食文化是最美好的味覺記憶，本次活動結合眷村與過年，於1月8日至9日在龍岡森林公園舉辦「眷味年貨大街」，讓民眾一覽南北眷村特色飲食，集合萬有全、長興肉鬆、家之味、大嬸婆眷村年菜及一條香臘肉等知名老店等共50攤，還有桃園在地陸光三村、憲光二村原眷戶媽媽也帶來手作美食。

現場還有眷村媽媽上菜秀，分享美味料理教學及背後的感人故事；邀請到人氣大廚「古錐師」郭主義，及「天菜主廚」法比歐，現場採買眷味食材料理，教你如何用眷味食材製作出色香味俱全的美味年菜。

活動期間，邀集桃園7個眷村社區「走村走春展」在龍岡森林公園展出其特色及過年點滴回憶與趣事，六大眷村代表色也超吸睛；另外邀請「一加侖」青年藝術團隊以眷村色彩元素策劃特色貨櫃，用色彩認識眷村；還有社區共同彩繪燈籠海及年味裝置藝術，帶你用不同視角玩轉桃園眷村。另外，還安排2條眷村小旅行路線，帶領民眾一起受光陰的故事。

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