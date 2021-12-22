迎虎年除舊佈新　桃園「環境清潔週」明年1／24日展開

▲迎虎年桃園「環境清潔週」即將展開。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

新的一年即將到來，配合家戶除舊迎新過農曆年，桃園市環保局22日表示，一年一度的「環境清潔週」，將於明(2022)年1月24日正式展開，2千多名清潔隊員也會加班做伙拚掃，全力以赴服務市民清理家園，籲請市民朋友趕緊把握時間來整理及清掃家園，迎接虎年的到來！

環保局長呂理德表示，大掃除的同時若有大型的廢棄物或家具，需要協助載運，可先與所在地的清潔隊聯絡，清潔隊會安排專車依預定時段前往清運；各區清潔隊受理預約清運的截止時間到1月27日星期四下午5點為止，會持續加派人力將民眾預約的大型廢棄物及家具清運完畢，並於2月7日也就是初七恢復正常預約登記清運。

呂理德說，今年春節連假長達9天之多，但為了服務桃園市民，特別安排4天加強垃圾清運服務。首先1月30日小年夜適逢星期日原本停收垃圾，但環保局考量民眾大掃除需求，將請各區清潔隊加班，自下午1時起針對各清運路線加強收運一趟，至收完為止，夜間則停收；1月31日除夕當日，也是加班自上午9時起針對各清運路線收運一趟至收完為止，清潔隊員也能在傍晚收班回家與家人共享年夜飯；2月1日至2月4日依循往例，停收四天，讓辛勞一整年的清潔隊員好好休養生息，充電再出發。

環保局在2月5日也就是初五這天，各區清潔隊提早收假歸隊，協助市民清理過年4天堆積的垃圾，當天自上午9時起，針對各清運路線加強收運一趟至收完為止，夜間則停收；2月7日特別自中午12時起開始清運，讓市民朋友增加倒垃圾的時間，夜間則恢復正常清運垃圾；另復興區則是2月1日、2月2日、2月4日、2月5日及2月6日等五天停收，而1月31日及2月3日自上午8點起，清運一趟至收完為止，夜間停收。