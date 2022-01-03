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「養小孩每個月才2萬！」他批鄉民誤導大家不敢生：根本沒多大開銷

▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,口罩,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO認為養小孩根本沒有那麼貴。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

現代人不敢生小孩最大的考量就是經濟因素，年輕人常說「自己都養不起了還養小孩」，但事實真的是這樣？一名網友反駁，養小孩從出生到成年，月子中心、保母、私立托育等費用加起來，「扣掉補助，均攤下來每個月也才2萬不到」，現在喊養不起的人根本是誇大其辭，其實養小孩花費沒那麼高。貼文一出，立即引來網友激烈討論，許多人反批原PO。

原PO在PTT表示，「所有成長過程該有的東西都有給他，這些費用加一加，扣掉補助，均攤下來每個月也才2萬不到」，花比較多錢的就是前期，要請保母、買育嬰用品等等，後面開始上學就沒太多開銷，「換算下來，一個雙薪家庭父母每月只用各負擔1萬，就能看見一個新生命在家中從誕生到成長，根本完全值得。」

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▲▼嬰兒,小孩,嬰兒床,頭髮,頭顱。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲有錢確實就代表比較多資源。（示意圖／翻攝自pixabay）

原PO認為，「那些一直鬼叫養小孩費用高的，就問你爸媽從小把你養到大那個費用多少」，頂多教育費、保母費比較貴，那些在喊養小孩很貴的人根本沒生小孩，卻一直危言聳聽，簡直在誤導其他人。

網友點出，以前和現在的物價不能比，問長輩養小孩花費根本不準，況且現代人要求高，生小孩不只要養活還要養得好，「看來你家是窮鬼家庭喔...還是你以為進學校後只要給他吃東西就好」、「養活很容易，但要養得優質就很貴」、「孩子的眼界就是用錢砸出來的，單純在學習歷程就比不過富人的孩子了」、「要養小孩便宜也是有便宜的方法，但就是生活品質很差。」

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