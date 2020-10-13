年捐萬斤白米邁入第42年！苗栗86歲善人「只因媽媽一句話」　　

▲竹南鎮86歲大善人陳松生捐贈白米，由兒子陳漢璋（左3）代表，國民黨苗栗縣黨部主委、議長鍾東錦（右2）代表接受。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮86歲的陳松生，每年捐獻1萬斤白米給縣內需要幫助的家庭，年年委託國民黨苗栗縣黨部轉送鄉鎮市黨部濟助清寒戶或清苦獨居老人，因為陳老先生近年來因為健康健狀況不佳，因此由改由兒子陳漢璋代表其父親捐贈，國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦代表接受，並對陳老先生的善行表達肯定與感謝。

陳松生老先生每年皆在農曆過年前捐贈白米，幫助縣內清寒戶或孤獨老人，今年特別提早於10月份，迄今已邁入第42個年頭陳松生曾說過，自幼家境貧困，有時須向親友借米來吃，也受別人幫助過，一直感恩在心，長大後秉持著「吃人一口還人一斗」的信念，母親也常耳提面命，提醒他有能力時也要回饋社會，幫助他人。

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▲國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦，也回贈匾額表達感謝之意。（圖／記者黃孟珍翻攝）

因此自1980年開始，他更遵循母親陳劉尾老太太的囑咐，每年將其祝壽經費作為寒冬送暖之用，2005年陳劉尾老太太過世後，更在老太太忌日農曆12月初8前後，維持每年捐米獻愛心的善舉，數量也從5000斤增至1萬斤。陳松生曾強調，只要在他有生之年，白米還是會持續捐贈。

苗栗縣黨部鍾東錦主委表示，十分讚揚與感謝陳松生先生對社會的關懷和貢獻，也希望透過陳松生的義舉激發社會上更多的善行並發揮影響力，為社會帶來溫暖和關懷。

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