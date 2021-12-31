夫妻環島7年送饅頭做公益　第一個警察單位送到埔里分局

▲林波夫婦用「環島饅頭」送愛心，埔里分局是全國第一個受惠的警察機關（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

台南市資深食品攤商靳寶儀，幾年前因工作不慎傷及右手，被迫停業數月，期間體會世事無常，傷癒後偕同夫婿林波展開環島公益之旅，開小貨車和器具、沿途製作饅頭，到學校、社福機構和弱勢團體分享；日前夫婦倆抵達埔里鎮，請埔里警分局警員品嘗熱呼呼的饅頭，在冷颼颼的冬天裡讓波麗士大人們感心又暖胃。

林波夫婦28日前往埔里分局贈送饅頭，也是他們全台灣第一個送愛心饅頭的警察機關。

林波、靳寶儀表示，「環島饅頭送愛心」已邁入第7年，過去夫婦倆曾在台南市場賣燒肉粽長達20多年，幾年前為了增進手藝而學做麵點，靳寶儀在某次操作中右手不慎受傷而被迫休息多月，卻也因此停下忙碌的生活步調、體會到世事無常，進而決定改變人生、展開「環島饅頭送愛心」之旅。

2015年傷勢初癒，夫妻倆便帶著簡單家當、蒸籠等器具，開著一台小貨車上路，沿途製作手工饅頭，並到全台各地的學校、社福機構和弱勢團體分享；在環島之後，林波夫婦仍回到熟悉的台南市場從事賣肉粽本業，每年端午節旺季一過，便利用賣粽子的收入籌備做饅頭的材料，再次啟程環島做公益。

埔里警分局表示，難度不高、卻又有點熱血的環島活動，對國人來說並不陌生，也常成為學生時期的挑戰目標之一；但林波夫婦卻是一邊環島、一邊帶著現做饅頭到處分想做公益，七年如一日，如今成為第一個品嘗到愛心饅頭的警察單位，分局同仁感到窩心又榮幸。



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