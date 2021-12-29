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社會 社會焦點 保障人權

領養浪貓重擊致死想偷偷火化　協會搶屍解剖揪補教師虐貓真相

貓咪在籠內,橘貓。（圖／翻攝自CC0圖庫）

▲趙姓補習班老師前年透過流浪貓協會領養貓咪，事後貓咪卻離奇死亡，因而被協會懷疑有虐貓嫌疑，怒對趙男提告。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自CC0圖庫）

記者黃宥寧、林冠吟／台北報導

台北一名趙姓男子，前年透過流浪貓協會領養「花生」和「巧克力」2隻貓咪，事後卻突然通知協會「花生」在家中突然死亡，要帶去火化，被協會人員緊急阻止，解剖遺體後發現趙男多次重擊其腹部，導致牠死亡。士林地院今日審結，依違反動保法判處趙男拘役50日，併科罰金23萬元。

趙姓男子前年5月透過流浪貓協會，領養「花生」和「巧克力」2隻貓咪，雙方簽訂愛心認養協議書，明訂浪貓仍屬協會所有，如需轉讓須經協會同意，但趙男卻在同年10月15日間，持鈍器重擊花生，造成花生因多重器官出血、壞死，最後不幸死亡；隨後趙男告知協會，花生已經死亡，欲將花生直接送往火化，所幸被工作人員及時阻止，將遺體領回送往解剖。

花生不幸死亡2周後，趙男去再度透過流浪貓協會領養2隻貓，其中一隻在2個月內離奇死亡，因而讓流浪貓協會起疑，懷疑趙男有虐貓的嫌疑，怒報警對趙男提告。

趙男應訊時向檢警否認虐貓，還辯稱有可能是姐姐或是外面外送員做的，但檢調勘驗花生的解剖報告後發現，花生遭受多發的鈍力傷，身上不只一處瘀傷，包含腹部、軀幹背側都有傷，並將死因歸類非意外傷害，因而不採信其證詞，依法將趙男起訴。

士林地院勘驗相關證據後，不採信趙男的證詞，認為趙男不尊重自然生命，故意傷害貓隻，最終導致貓隻死亡的嚴重結果，且趙男犯後仍未坦承犯行，衡量其擔任補習班老師與其經濟能力後，依違反動物保護法，判處趙男拘役50日，併科罰金23萬元。

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