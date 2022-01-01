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打破杯子賠150元！奧客一星黑評「有說抱歉」　網砲翻：智商堪憂

▲馬克杯,杯子。（圖／記者施怡妏攝）

▲打破餐廳杯子，客人以為道歉就不用賠。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

「為什麼你打破東西，卻要店家吸收？」有業者抱怨，自家的Google評論出現一星黑名，原因讓人頭上三把火，原來有家長帶孩子來用餐，不慎摔壞玻璃杯後，本以為道歉久可以草草了事，直到看到帳單有150元毀損費，便氣得在網路上給負評，讓業者覺得莫名其妙。

一名網友在臉書爆料公社替餐廳業者代PO文，指出有客人在Google給1星負評，還附上結帳單，不滿結帳被多收150元的杯子毀損費用，評論內容讓人看傻眼，如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

不小心桌上碰到冰啡咖玻璃杯，結果破掉了，有跟店家說抱歉，結帳時多收了150元損壞費用，我乖乖付款了...提醒來用餐的朋友，有帶小孩還是你跟我一樣粗心會不小心弄倒杯子（的人），可以考慮去別家用餐，服務生應該比較會做人。

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

▲客人給一星負評，網友刷新三觀 。（圖／翻攝爆料公社）

對此，代PO網友質疑，「為什麼你打破東西，卻要店家吸收？」且一般來說，家長帶孩子用餐，都會將餐具換成不銹鋼或塑膠材質，因此對於這種厚臉皮心態的奧客，店家實在嚥不下這口氣。

文章曝光後，底下網友也替店家感到氣憤不已，「打破杯子，對店家就已經夠抱歉了，惦惦道歉賠償只是最基本作為，因為已經造成店家不便了，還那麼理直氣壯」、「照他的邏輯，我把他車打爛然後道歉，這樣我是不是不用賠？」「道歉和賠償是兩回事欸，蠢了是不是」、「打破賠錢，很正常，而且150元，可以接受」、「笑死，打破東西不想賠，還告訴全世界你就是這樣的人，這下連智商都讓人搖頭了」、「真希望客人可以看到，好丟臉」、「我好擔心他的小孩，這種三寶家長教出來的孩子」。

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